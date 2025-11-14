東京駅に『進撃の巨人』ポップアップ再び！ 開業110周年記念＆貴重な原作画を使用したグッズなど展開
テレビアニメ『進撃の巨人』と東京駅丸の内駅舎のオリジナルアートを使用したアイテムが、11月17日（月）から、「JREモール」や「ベルメゾンネット」などの各オンラインショップで予約販売を開始。そして、ポップアップショップ「『進撃の巨人』東京駅丸の内駅舎THE FINAL ATTACK−110年の時を越えて− 期間限定ショップ」が、11月17日（月）〜11月25日（火）の期間、東京駅丸の内地下南口改札外“動輪の広場”で開催される。
【写真】オリジナルアートがかっこいい！ 計23アイテム詳細
■シリーズの最終章を飾る計23アイテム
今回開催される「『進撃の巨人』東京駅丸の内駅舎THE FINAL ATTACK−110年の時を越えて− 期間限定ショップ」は、東京駅開業110周年を記念して、東京駅丸の内駅舎と人気作品『進撃の巨人』を組み合わせた記念グッズが展開される期間限定のポップアップショップ。
シリーズの最終章を飾る第4弾では、貴重な原作画を用いて『進撃の巨人』オリジナルアートを制作しデザインした、Tシャツ、トートバッグ、アクリルスタンド、トレーディングカードなど計23アイテムがそろう。
たとえば、東京駅構内で撮影した背景とキャラクターを組み合わせた「東京探訪」シリーズや、東京駅の開業日（12月20日）とリヴァイの誕生日（12月25日）を祝う「ダブルバースデー企画」など、オリジナリティのある特別な商品のラインナップだ。
また、会場での購入特典として、5000円ごとの買い物で巻末スピンオフ作品から生まれた『進撃のスクールカースト』の原画を使用した定期券風ステッカー（非売品）がプレゼントされるほか、「JREモール」などのオンラインストアでは、対象商品を1万円以上購入すると、ステッカー3柄セットがもれなくもらえる。
※価格は税込み
■シリーズの最終章を飾る計23アイテム
今回開催される「『進撃の巨人』東京駅丸の内駅舎THE FINAL ATTACK−110年の時を越えて− 期間限定ショップ」は、東京駅開業110周年を記念して、東京駅丸の内駅舎と人気作品『進撃の巨人』を組み合わせた記念グッズが展開される期間限定のポップアップショップ。
シリーズの最終章を飾る第4弾では、貴重な原作画を用いて『進撃の巨人』オリジナルアートを制作しデザインした、Tシャツ、トートバッグ、アクリルスタンド、トレーディングカードなど計23アイテムがそろう。
たとえば、東京駅構内で撮影した背景とキャラクターを組み合わせた「東京探訪」シリーズや、東京駅の開業日（12月20日）とリヴァイの誕生日（12月25日）を祝う「ダブルバースデー企画」など、オリジナリティのある特別な商品のラインナップだ。
また、会場での購入特典として、5000円ごとの買い物で巻末スピンオフ作品から生まれた『進撃のスクールカースト』の原画を使用した定期券風ステッカー（非売品）がプレゼントされるほか、「JREモール」などのオンラインストアでは、対象商品を1万円以上購入すると、ステッカー3柄セットがもれなくもらえる。
※価格は税込み