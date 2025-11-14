女優の清原果耶（23）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。クールなブラックドレス姿を披露した。

清原は「本日より、Netflixシリーズ『イクサガミ』放送開始です。」と書き出し、自身も出演するNetflixシリーズ「イグサガミ」の配信記念イベントに出演した際の、タイトにまとめたヘアスタイルにブラックジャケットを合わせた“ブラックコーデ”を披露。

続けて「たくさんのスタッフ・キャストの皆さんと築き上げた、様々な情熱で満ちたこの世界をどんと受け止めていただけたら嬉しいです。」と、思いを込めて作った作品への思いをつづり「そしてイベントにお越しくださった皆さま、生配信をご覧くださった皆さま 本当にありがとうございました。」と、感謝も記した。

最後には「麗しいドレスに身を包んで 心なしか背筋も伸びている私を添えて。」とつづり、全身のファッションを写したモノクロショットも披露した。

この投稿には、同じく「イグサガミ」で共演している女優の吉岡里帆からも「美ー 」とハートの絵文字を添えてコメントが寄せられた他、ファンからは「とっても綺麗」「いつもながら、お美しい！」「果耶ちゃん、クールビューティ」など多くの絶賛の声が寄せれた。