【ニューヨーク＝小林泰裕】生成ＡＩ（人工知能）開発を手がける米新興企業アンソロピックは１３日、中国系のハッカー組織が、同社のＡＩ技術を悪用して世界の約３０の大手ＩＴ企業や金融機関、政府機関にサイバー攻撃を行っていたと発表した。

攻撃はＡＩで自動化されており、「人間がほぼ関与せずに実施された初の大規模サイバー攻撃」になると指摘している。

発表によれば、攻撃が確認されたのは今年９月中旬。中国政府の支援を受けるハッカー組織が、ＡＩが様々な作業を自動でこなす「ＡＩエージェント」機能を悪用してサイバー攻撃を仕掛けた。

同社のＡＩ技術を使い、攻撃対象のシステムの弱点の特定や、攻撃用のプログラムの作成を自動化したという。攻撃は一部成功し、大量の機密データを盗み出した。攻撃の８０〜９０％はＡＩによって自動化され、１秒間に数千件もの処理が実行されたという。ハッカー組織は、ＡＩシステムに搭載されている不正利用を防ぐ機能もすり抜けたとみられる。

アンソロピックは米アマゾン・ドット・コムや米グーグルなどが出資し、対話型ＡＩなどで世界トップクラスの評価を受けている。