15日（土）全国的に晴れて行楽日和となるでしょう。西日本〜東海は20℃前後と過ごしやすくなりそうです。

●西日本、沖縄

山陰や近畿北部では、朝にかけてにわか雨のところがありますが、日中は各地で晴れて雨の心配はないでしょう。20℃くらいまで上がるところが多くなりそうです。

●東日本

関東は朝まで局地的に雨のところがありそうですが、各地で日差しが届くでしょう。最高気温は14日（金）より2℃前後低く、長野は12℃、東京17℃と、この時期らしい肌寒さとなりそうです。

●北日本

北海道はお昼頃までにわか雪やにわか雨のところがありますが、各地で晴れ間があるでしょう。朝は冷え込みが強まり、釧路は氷点下4℃、盛岡0℃の見込みです。日中は北海道では14日（金）より気温が上がるでしょう。

週間予報

●大阪〜那覇

太平洋側は晴れる日が続きますが、日本海側は週明け、雨の降るところがあるでしょう。山沿いでは雪の降るところもありそうです。18日（火）以降は各地で朝は一桁の冷え込みが続くでしょう。

●新潟〜名古屋

17日（月）〜19日（水）は北陸や長野では雪が降り、山沿いでは積もるところがあるでしょう。17日（月）は日中20℃くらいまで上がるところもありますが、18日（火）は大幅に下がり、20日（木）ごろにかけて冬の寒さとなりそうです。

●旭川〜福島日本海側は雨や雪の降る日が続くでしょう。17日（月）〜18日（火）ごろは雨や雪、風も強まり荒れた天気となるおそれがあります。旭川や釧路は氷点下の冷え込みの日が多くなり、18日（火）、19日（水）は日中も各地で10℃以下となりそうです。