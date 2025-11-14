【冬将軍 到来】強い寒気南下

気象庁は、１７日（月）～１８日（火）にかけて

「『発達する低気圧』の影響で、北⽇本を中⼼に荒れた天気となり、低気圧の発達の程度等によっては、⼤荒れや⼤しけとなるおそれ がある。」

「強い寒気が流れ込むため、北⽇本を中⼼に降雪量が多くなり、東⽇本や⻄⽇本の⼭沿いでも積雪となる可能性がある。」と、注意を呼びかけています

【爆弾低気圧】引きの冬型 寒気が南下する

１６日（日）に日本海北部を進む前線を伴った「低気圧」の予想中心気圧は１０２０hpa、これが発達しながら北海道北部を進み１７日（月）には、中心気圧９８８hpaと、急発達する見込みです。

この低気圧は、中心気圧が２４時間で２４hpaを超える急速な気圧低下となるような『爆弾低気圧』の可能性が高いでしょう。

雨と雪のシミュレーション１６日（日）～１９日（水）

１４日（金）までに、本州での初雪観測は、青森・盛岡の２都市のみですが、１７日（月）～１９日（水）は、本州で初雪が観測されるところが多くなるでしょう。画像で確認できます。

寒気のシミュレーション１５日（日）～２０日（木）

上空約１５００ｍの寒気の予想です。１８日（火）には、山で雪の目安〈０℃以下〉が九州までをすっぽり覆い、平地で雪の目安〈－６℃以下〉の寒気が北陸地方まで南下してきます。画像で確認できます。

全国各都市の週間予報（１５日（土）～２１日（金））

２１日（金）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。

１７日（月）は風が強いため、交通機関の乱れにも注意してください。１８日（火）１９日（水）は各地で冷え込みが強まり、１９日（水）の東京の最高気温は１３℃・大阪は１２℃と予想されています。

