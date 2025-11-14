石破政権から高市政権に代わり、増産から減産へ。「コメ政策」は方針が一転しました。依然としてコメの価格は高止まりしていて、県内では飲食店や農家の間で戸惑いの声が広がっています。助田紫乃亜記者のリポートです。





助田紫乃亜記者

「定食に欠かせないご飯。国のコメ減産の方針に経営者も頭を悩ませています」



富山市の「みんなの食堂 牛深亭」です。



豊富な定食メニューがそろう店で、昼どきには多くの人が訪れます。店では、ご飯を120グラムの「小盛り」から1キロの「キロ盛り」まで、6段階の量から注文時に選ぶことができます。





記者「ご飯の量は？」お客さん2人組「大盛りです」「特盛りを選びました」「結構リーズナブルなお値段で（量を）増やせるので幸せですね」店では週1回、150キロの精米を仕入れていますが、値段が急激に上がり、現在の仕入れ値はおととしのおよそ2倍になっているといいます。みんなの食堂 牛深亭 西向 岳代表「お米が、どうしても定食屋なので、メインなので、正直上がれば上がるほど苦しい」ご飯の量を選べるシステムも、やむを得ず料金改定を重ねました。おととしまでは、1キロまで好きな量を無料で選べましたが、去年には400グラムの「特盛り」までを無料に変更。さらに、コメ価格の高騰を受け、現在は300グラムの「大盛り」までが無料、それ以上、1キロまでは50円ずつ追加料金がかかる形にしました。コメの市場価格は、高止まりが続いています。今月2日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は前の週より27円値上がりし、5キロあたり4235円。9週連続の4000円台となっています。こうした中、政府のコメ政策は政権が代わり一転しました。今年8月、石破前政権は需要に対して生産量が不足していたため、価格高騰が起きたとして「コメ増産」路線を表明しました。しかし、高市政権に代わると「需要に応じた生産が基本」とし、農林水産省は先月、来年の主食用のコメの生産量について、今年の見通しの748万トンより37万トン少ない711万トンになるとの見通しを示しました。減産への突然の方針転換に店の経営者は。みんなの食堂 牛深亭 西向 岳代表「（増産で価格が）下がるかなとは思いましたけどね。結局、ないないって言ってたコメも古米として今、新米出てきたら令和6年度産も結構出回っているので、生産量だけの問題じゃないのでは、とは思ってるので。お互いに皆さんが幸せになれるような価格で推移してくれればと思ってます」一方、生産者はー。農家 田口智貴さん「これ全部、今年の新米です」記者「銘柄は？」農家「コシヒカリです」富山市の農家、田口智貴さんです。今シーズンの稲刈りは終わり、収穫したコメはすべて販売先が決まっています。政府の短期間での方針転換に「コメの生産量は簡単に増減できるものではない」と困惑しています。農家 田口智貴さん「種もみの注文だったりとか、肥やしの注文っていうのをシーズン始まる前に注文しないといけないので、増産とか減らすとかってなったら、ちょっと困ると言いますか。計画的にやらないといけないので、ちょっとそこは頭を抱えると言いますか」一方で、田口さんは、今年度産のコメは市場で余ると予想。現政権の「需要に応じた生産」には一定の理解を示しつつ、政府には責任ある政策を求めます。農家 田口智貴さん「令和7年度産のコメはたぶん余ってくると言いますか。これだけ値段が高かったらやっぱり消費者もなかなか買えない。かといってコメが余ってきたらコメの価格が暴落する。暴落してしまうと、我々生産者は経営が厳しくなる。とりあえず安定した価格にまず戻ってくれることを願いながら、国、政府がしっかり責任を持って今後のコメに対する政策をきちっとやってもらえれば、やってくれることを考えてくれればいいなと思います」飲食店や農家は、対応に追われています。政府にはコメの価格と供給が安定する政策を求めたいと思います。