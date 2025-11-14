【しし座流星群】を見よう！

『しし座流星群』は、毎年１１月に出現する流星群です。極大は、来週１８日（火）の午前３時ごろと予測されていて、「１８日（火）未明～明け方」が観察には一番良いでしょう。極大期の前ですが、月明かりの影響も小さくこの週末も見られる可能性が高いでしょう。

【火球】明るい流星が毎年出現

『しし座流星群』は、全体的に明るい流星の比率が高く、火球クラスの非常に明るい流星が現れることがあります。２４年前２００１年の大出現は世間を驚かせました。１時間あたり１０００個を超える流星（流星雨と呼ばれる）が観測されたのです。

しかし、２００３年以降は流星がかなり少なくなり、国立天文台によると、２０２５年の極大時の１時間あたりの流星数は【４個】と予想されています。

観察のポイント

「しし座」の放射点が昇ってくるのは、日付が変わってからなので【未明～明け方】が一番のチャンスです。特に明るい星「木星」（‐2.4等級）を目印にするとしし座は見つけやすいでしょう。

観測条件は最高！

『月の満ち欠け』をまとめました。①極大期は新月の２日前 ②月の出は明け方 ③月と放射点は同じ東。①～③の状況なので、月が出る前までがいちばん良い条件でしょう。ちなみに１８日（火）東京の月の出は４時１８分です。

観察の注意点＆撮影のコツ

夜は気温が下がりますので寒さ対策、そしてトイレの対策は必要ですが、それ以外では・・・。

１）目を暗がりに慣らすために最低１５分は粘りましょう。

２）イスや寝袋などを準備すると便利です。

３）写真を撮る方は、絞りは開放、ISO1600～3200、シャッタースピードを15秒～30秒ぐらいに設定しましょう。スマートフォンのカメラでもマニュアルモードで撮影できる機種もあります。

スマートフォンで流星を撮影するときは・・・

１）『三脚とホルダー』を使って手ブレを防ぎましょう。

２）『動画撮影』にチャレンジするときは、電池の消耗が激しいので『充電済み』で『モバイルバッテリー』を準備し、『スマホ内の空き容量』を確保しておきましょう。

３）iPhoneでもアンドロイドでも『星空撮影用のアプリ』が各種あります。有料のものもありますが、専用のアプリで好みのものを探しておくといいでしょう。

また、星座観察用のアプリも使うと、星を探しやすくなります。

１４日（金）夜～１５日（土）明け方の天気

全国各都市の週間予報（１５日（土）～２１日（金））

１７日（月）は風が強いため、交通機関の乱れにも注意してください。１８日（火）１９日（水）は各地で冷え込みが強まり、１９日（水）の東京の最高気温は１３℃・大阪は１２℃と予想されています。

来週予想される「雪の予想」については

