ポンドが再び軟化、対ドル１．３１３０付近＝ロンドン為替



ロンドン午前の取引で、ポンドが再び軟化している。ポンドドルは1.3120台へ、ポンド円は203円付近へと軟化。ユーロポンドもユーロ高・ポンド安水準となっている。



今日のポンド売りのきっかけは、英ＦＴがリーブス英財務相が１１月２６日の秋季予算案で予定していた所得税率の引き上げを断念したとの報道だった。英国債が売られ（利回り上昇）、英ＦＴ指数が下落、ポンド売りの動きが広がった。



ロンドン時間に入ってからは関係者がリーブス英財務相は経済見通し改善で増税見送りへ、所得税の課税最低額を引き下げる可能性が高い、給与天引き制度による歳入増を見込む、などとしたことを受けて一時ポンド買いが強まった。ポンドドルは1.3200付近まで反発した。しかし、、結局は前日比マイナス圏へと押し戻される格好となっている。米財政をめぐる不透明感が続いている。



GBP/USD 1.3131 GBP/JPY 203.06 EUR/GBP 0.8841

