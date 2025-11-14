きのう午後に県内「揺れた？」 ＳＮＳの投稿相次ぐ
きのう午後、県西部を中心にSNSで「揺れた」という投稿が相次ぎました。しかしその時間、地震などは観測されておらず、謎が深まっています。
きのう午後2時ごろから、相次いだSNSの投稿。
「揺れた？」
「窓がガタガタ鳴った」
「地鳴りのような音が聞こえた」
県西部を中心に、揺れや音がしたという内容が多く投稿されました。
実際に富山市内で揺れを感じたという女性は、「ゴゴゴという音がして、その後にグラグラと揺れを感じた。体感で震度2くらいだったと思う」と話しました
地震以外では、火山の噴火などによる空気の振動も考えられますが、火山の噴火情報もなかったということです。
KNBの取材班の中にも、揺れやゴーッという音を聞いたという人がいました。
考えられる原因として、航空機などの速度が音速を超えたときに生じる衝撃波なども考えられます。
県内の上空を観測する大阪航空局や神戸航空交通管制部に確認したところ「音速を超える飛行機の行き来など、原因となりえるものは確認できなかった」としています。
SNSでは、石川県でも揺れたという投稿がありました。
航空自衛隊小松基地では、今月10日から日米合同の訓練が行われています。この訓練が影響しているのではないか、と小松基地に確認したところ「きのう午後2時30分ごろに訓練機は飛行していたが、音速を超えるような訓練はしていない」と説明し、原因ではないとしています。
かなり広範囲で揺れたという情報がありましたが詳しい原因はまだ分かっていません。