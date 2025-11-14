インフルエンザの感染拡大が止まりません。29の都道府県で「注意報レベル」に、そして埼玉や神奈川など5つの県で「警報レベル」に達し、東京も、都の基準で「流行警報」を発表しています。

そのインフルエンザの検査に、痛みが少ない「AI検査」が広がっています。

14日の朝、東京・大田区の「大川こども＆内科クリニック」の待合室は、人であふれていました。



午前中だけで、診察した108人中35人、つまり3人に1人がインフルエンザと診断されました。

家族全員がインフルエンザ

「この子の姉が火曜日にインフルエンザにかかって、そのあと私が発症して夫が発症して、結局この子も」



小学1年生の母

「学級閉鎖が2クラスくらい出たっていうのは聞いていて」

大川こども＆内科クリニック 大川洋二 理事長

「10月の後半から（インフルエンザ患者が）急に増えてきたという印象。（流行が）確実に1か月、前倒しになったということ」

厚生労働省によりますと、11月9日までの1週間に報告された全国のインフルエンザ感染者数は、1医療機関あたり21.82人。



前の週の約1.5倍となり、12週連続で増加しました。

「警報レベル」の基準に達したのは、岩手、宮城、福島、埼玉、神奈川の5つの県で、東京都も都の基準で「警報」を発表しています。

体調不良の子ども、どこに預ければ…働く親の“命綱”

「大川こども＆内科クリニック」で、診察を終えた親子は帰るのではなく、施設の別の場所へ移動しました。

3歳の息子がインフルエンザ

「（子どもが）感染症とか風邪のときに、（自分が）日中仕事があるときにお願いしています」

病児保育です。インフルエンザなどの病気で、普段通う保育施設を利用できないときに、一時的に預かってくれます。

4歳の息子がインフルエンザ

「心配・かわいそうというのはあるけど、看護師さんも先生もいるので安心」

この日、利用した15人のうち、インフルエンザに感染していたのは8人。感染が広がらないよう、隔離室で専門のチームが保育を担当します。

インフルエンザの影響により、休校や学級閉鎖となっている保育所や幼稚園、小中学校・高校は全国3584。前の週と比べて1.5倍以上に増えています。

こうした中、利用者が増えているのが民間の学童保育です。

朝、学童保育にやってきた小学4年生の児童。3日前、学級閉鎖になったといいます。



相模原市の「学童クラブ ぐるんぱ」は、学級閉鎖などで学校が休みになった場合、体調に問題ない子どもたちを登校時間に合わせて、受け入れています。

学童クラブ ぐるんぱ 藤井春美 代表

「もうそこが目当てで入る方がたいへん多いですね。（学級閉鎖になるのが）早いです。11月の学級閉鎖は、今までなかったようにも思いますね」

小学4年生

「1人でいるより、みんないるので楽しい」

今後、インフルエンザは、さらに感染が拡大するおそれがあり、徹底した感染対策が必要です。

インフルエンザの検査といえば、鼻に綿棒を差し込んでグリグリ行うものが一般的ですが、いま痛みが少ない「AI検査」が広がっています。

東京・大田区の「大川こども＆内科クリニック」で使用しているのが、AIを使った検査機器です。



使い方は、機器を口の中に入れて、先端についたカメラで喉の奥を撮影するだけ。痛みが少ないのが特徴です。

そして、撮影した画像と問診情報などを合わせ、AIがインフルエンザかどうかを判定します。



その判定時間はたった数秒〜十数秒で、精度は7割を超えるそうです。



保険適用となっていて、料金は従来のインフルエンザ検査とほぼ同じくらい。



現在、こちらのAI検査機器は、全国約2000の医療機関で活用されています。

AI検査の特徴は他にもあり、ウイルス量ではなく、患者の症状・体の変化に着目して検査を行うため、発熱・症状の出始めですぐに検査が可能だということです。



感染拡大させないためにも検査は重要です。新しい選択肢として考えてみても良いかもしれません。