乃木坂46・梅澤美波が表紙を務める『EX大衆』12月号（双葉社）が11月17日（月）に発売される。

11月26日に40thシングル『ビリヤニ』を発売する乃木坂46。今回の『EX大衆』12月号の表紙＆巻頭に登場したのは、キャプテンとしてグループをけん引する梅澤美波。巻頭グラビアでは、梅澤の「強さ、やさしさ、美しさ」にフォーカス。海や森を一望できる大自然というシチュエーションで、梅澤だからこそ出せる強くやさしく美しい姿が撮影されている。表紙に採用されたショットも大自然の中で、青の洋服をまとった梅澤強い表情が印象的な一枚だ。ロッジでくつろぎ、自然に笑うリラックスモードな姿など、様々な梅澤美波が掲載されている。ロングインタビューも収録された。

裏表紙には、梅澤美波を推しと語る6期生・鈴木佑捺が登場。中面グラビアでも、東京という街の中で透明感、癒したっぷりのチャーミングさ溢れるショットが掲載されている。公園で遊んでいるショットなど、鈴木らしい写真たちがラインナップ。お転婆でサメ映画が好きだったという小学生時代の話などもインタビューにて語っている。金川紗耶×佐藤璃果、五百城茉央×海邉朱莉など乃木坂46「愛と希望」総力特集の1冊となっている。

