¤â¤â¥¯¥í¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¡¢2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥·¥ª¥ó¡×Ï¯ÆÉ±ÇÁü¸ø³«
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¦¹â¾ë¤ì¤Ë¤Î2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤è¤ê¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥·¥ª¥ó¡×¤ÎÏ¯ÆÉ±ÇÁü¤¬11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ËÆ£ÈþÍè¤¬¡È¸ì¤ê¼ê¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿·¤¿¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ËÆ£ÈþÍè¡ÊÂåÉ½ºî¡§¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡ÙÃæÌî»°¶êÌò¤Ê¤É¡Ë¤¬¹â¾ë¤ì¤Ë¤Î2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOTOGIMASHOU¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥·¥ª¥ó¡×¤ÎÏ¯ÆÉ¤òÃ´Åö¡£¹â¾ë¤¬¤«¤Í¤Æ¤è¤ê°ËÆ£¤Î±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ï¯ÆÉ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò°ÍÍê¤·¼Â¸½¤·¤¿¡£°ËÆ£¤ÎÑÛ¤È¤·¤ÆÀ¡¤ó¤ÀÀ¼¤¬¡¢¸ì¤ê¤È¤·¤Æ³Ú¶Ê¡Ö¥·¥ª¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¡Ö¥·¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢¥·¥ª¥ó¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄÉ²±¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤âÊª¸ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¯ÆÉ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ò¤â¤¦ ²²ÉÂ¤Ç °Õµ¤ÃÏ¤Î¤Ê¤¤ »ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆâÌÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ä´¶¼Õ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢°ËÆ£¤Î¸ì¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²»³ÚºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ª¥ó¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢Ï¯ÆÉ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÅÁ¤¨¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹â¾ë¤ì¤Ë2ndALBUM¡ÖOTOGIMASHOU¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://renichan.lnk.to/2AL
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡§https://renichan.lnk.to/OTGDG
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
·ÁÂÖ¡§CD¡ÜBlu-ray2ËçÁÈ
ÉÊÈÖ¡§KICS-94227
POS¡§4988003-659851
²Á³Ê¡§¡ï13,000¡ÊÀÇÈ´¡§\11,818¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤ßÉ±¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]
ºî»ì¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï / ºî¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï / ÊÔ¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡ª
ºî»ì¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï / ºî¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤Ï / ÊÔ¶Ê¡§¤±¤ó¤¿¤¢¤í¤ÏLovely Monster
ºî»ì¡§ASOBOiSM / ºî¶Ê¡§SPENSR / ÊÔ¶Ê¡§SPENSR·¯¿§¤Î¤Ò¤«¤ê
ºî»ì¡§»³ºê¤¢¤ª¤¤¡¡ºî¶Ê¡§¤¤Ê¤ß¤¦¤ß¡¡ÊÔ¶Ê¡§¤¤Ê¤ß¤¦¤ß¤¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡ª
ºî»ì¡§ÅÄÃæ¹¢Å« / ºî¶Ê¡§ÅÄÃæ¹¢Å« / ÊÔ¶Ê¡§ÅÄÃæ¹¢Å«¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡ª
¹â¾ë¤ì¤Ëwith¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¾åÌî¤È¥í¥Ù¥ë¥ÈµÈÌî¡Ê±þ±çÃÄÄ¹¤È´ú¼êÄ¹¡Ë
ºî»ì¡§¥Ý¥Á¥ç¥à¥¥ó¡¦YOSHI(²îµ´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼)¡¦¿¹ ²ª³° / ºî¶Ê¡§KOJI oba¡¦Æî Ç½±Ò / ÊÔ¶Ê¡§KOJI obaM&S¡Á¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤Ø¡Á
ºî»ì¡§AKIRA / ºî¶Ê¡§AKIRA¡¢Á°ÅÄ Í¤ / ÊÔ¶Ê¡§AKIRA¡¢Á°ÅÄ Í¤message
ºî»ì¡§¹â¾ë¤ì¤Ë / ºî¶Ê¡§´ä¸«Ä¾ÌÀ / ÊÔ¶Ê¡§µ×²¼¿¿²»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦
ºî»ì¡§¶¶¸ýÍÎÊ¿¡Êwacci¡Ë / ºî¶Ê¡§¶¶¸ýÍÎÊ¿¡Êwacci¡Ë / ÊÔ¶Ê¡§Â¼Ãæ·Å»ü¡Êwacci¡Ë¥·¥ª¥ó
ºî»ì¡§ÂþÌîºÚÅ¦ / ºî¶Ê¡§YouSee / ÊÔ¶Ê¡§YouSee
BONUS. ¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¥Ï¥Æ¥Ê¤ó¡©
ºî»ì¡§CHI-MEY / ºî¶Ê¡§CHI-MEY / ÊÔ¶Ê¡§CHI-MEY
[Blu-ray]
DISC1¡§¤Þ¤ë¤Ã¤È10Ç¯¤Þ¤ë¤´¤È¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¹¤®¤ë¥Ä¥¢¡¼Daytime Flight¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡£¡×/ Night Flight¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡×¡Ê2¸ø±é¼ýÏ¿¡Ë
DISC2¡§MUSIC VIDEO 5ËÜ¡Ê¡Ö¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¤Ê¡×¡¿¡Öeveryday ¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¡×¡¿¡Ö¥ì¥Ë¡¼Íè¹Ò¡ª¡ª¡×¡¿¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥º¡ª¡×¡¿¡Ö¤ª¤È¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
·ÁÂÖ¡§CD Only
ÉÊÈÖ¡§KICS-4227
POS¡§4988003-659844
Äê²Á¡§¡ï3,300¡ÊÀÇÈ´¤¡§¡ï3,000¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤ßÉ±¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
[CD]
½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¡¦Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Û
Amazon.co.jp¡§¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥È¡Ê¤Ï¤¬¤¥µ¥¤¥º¢¨200¡ß150¡ß5mm¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(¹â¤µÌó150mm)
TOWER RECORDS¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê91Ð¡ß64Ð¡Ë¡¡
@Loppi¡¦HMV¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê44£í£í¡Ë
ELR Store¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È¡ÊA6¥µ¥¤¥º¡Ë
¢¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡Ê90Ð¡ß65Ð¡Ë
