¹á¼è¿µ¸ã¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¡Ù¤Î¹õÈ±»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ä¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥¤»¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤¬¡¢11·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç¸«¤»¤¿ ¡È¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹á¼è¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ë2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö19»þ¤¹¤®¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹á¼è¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦Chevon¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØCircus Funk¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¹á¼è¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹á¼è¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë ¡ÈÇÆ²¦´¶¡É ¤Î¤¢¤ë°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Æ±Æü¤Ë¹á¼è¤ÏX¤ò¹¹¿·¤·¡Ô¸«¤ì¤¿¡©¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Õ¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤¬²ñ¾ìÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¡Õ
¡Ô¤¦¤Á¤é¤Î¿µ¸ã¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡Á¡Á¡Á¹á¼è¿µ¸ã¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤À¤è¡Á¡Õ
¡Ô¿µ¸ã¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª¤ª°áÁõ»÷¹ç¤¦¤·²Î¤â¾å¼ê¤¤¡ª¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆÉñÂæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤¿±é½Ð¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤°ÍýÍ³¤òÊüÁ÷ºî²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¹á¼è¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¸«¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¹á¼è¤µ¤ó¤¬µ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÆ°¤²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À²Î¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êª¸ìÀ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢21»þ¤¹¤®¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î²Î¼ê¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤ÈÂôÅÄ¸¦Æó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏÁ°¤Î±é½Ð¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¹õÈ±»Ñ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ÏÌ¾¶Ê¤Î³Æ¥Ñ¡¼¥È¤ò¸ò¸ß¤ËÇ®¾§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È¥¢¥´¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë ¡È·è¤á¥Ý¡¼¥º¡É ¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡11·î14Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿É¹Àî¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¹á¼è¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ô¹¬¿Ó¤Î»ê¤ê¤Ç¤·¤¿!! ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!¡Õ¤È´¶ÁÛ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡É¹Àî¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âX¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤È¹á¼è¿µ¸ã¡£¤ªÀ¼¤È³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÌ¾¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Õ
¡Ô¹á¼è¿µ¸ã¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬Æ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤âÆ±¤¸¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£48ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¹á¼è¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£