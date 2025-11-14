¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û04 Limited Sazabys¤¬ºî¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÊ¸²½º×¡×¡¢¡ãYON EXPO’25¡ä
04 Limited Sazabys¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãYON EXPO¡Ç25¡ä¤¬¡¢11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÂæ¾ì¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿±é½Ð¤ä»Å³Ý¤±¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãYON EXPO¡ä¤¬¡Ö04¡×Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2¥Ç¥¤¥º¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï10·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤ªÂæ¾ì¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ÍÅª¤ä¥À¡¼¥Ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢RYU-TAÎ¨¤¤¤ë¡ÖÌÍ¤ä ¤ª¤¬¤¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°û¿©¥Ö¡¼¥¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¥Õ¡¼¥É¥¨¥ê¥¢¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£GEN¤Ï¤³¤Î¡ãYON EXPO¡ä¤ò¡ÖÂç¿Í¤ÎÊ¸²½º×¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤â¤È¤è¤ê¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤ÓÅÝ¤¹¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ªº×¤ê¡×¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤â¡¢¤¤¤ä¡¢4Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅ°ÄìÅª¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢ºÇ¹â¤Î¤ªº×¤ê¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ãYON EXPO¡ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡ÖYON RACING¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ì¡¼¥µ¡¼4¿Í¤¬¤³¤³TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¡ÖF-04 Grand Prix¡×¤Ë»²Àï¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬»×¤¤¤Ã¤¤êÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°ÊÁ¤ÎµðÂç¤Ê¥²¡¼¥È¤ä¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥Ô¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¾ìÆâ¤ËÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ï±ýÇ¯¤ÎF1Ãæ·Ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëT-SQUARE¤Î¡ÖTRUTH¡×¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹Ãæ·Ñ¤Î°ìËë¤Î¤è¤¦¡£Ëè²ó¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ïº£²ó¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÄ©¤à4¿Í¤Î¡Ö¥ì¡¼¥µ¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬GEN¤Î¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¡ÖEvery¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ªÂ·¤¤¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À4¿Í¤¬¼¡¡¹¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë³Ú¶Ê¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤Î¤Ã¤±¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ä¥â¥Ã¥·¥å¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥Ï¥ó¥º¥¯¥é¥Ã¥×¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿3¶ÊÌÜ¤Î¡Öswim¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬ÍÉ¤ì¤¿4¶ÊÌÜ¤Î¡Ökitchen¡×¤Ë»ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦GEN¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÖGalapagos¡×¡ÖGalapagos II¡×¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢EP¡ØMOON¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿JUDY AND MARY¤Î¥«¥Ð¡¼¡Ömottö¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥¢¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²»¸»¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡Ömottö¡×¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´°Á´¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿»Æ©ÎÏ¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤Î´¿·Þ¤Ö¤ê¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ëë´Ö¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥ì¡¼¥¹ÅÓÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸åÈ¾Àï¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¡£¡Ömonolith¡×¤ä¡ÖGrasshopper¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÅ´ÈÄ¶Ê¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÅ¾¡¢GEN¤ÎÅìµþ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡ÖNight on¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¡Ömidnight cruising¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤òËþÅ·¤ÎÎ®À±·²¤¬Êñ¤à¤³¤à¤Ê¤«¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ªÈ×¤Ë¡£¡ÖÁá¤á¤Î¡Øº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡ØÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¡ÖLetter¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤»þ´Ö¡¢¤¤¤¤¶õµ¤¤¬±Êµ×¤Ë±Êµ×¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂç¹ç¾§¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Öhello¡×¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢GEN¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤¬²¿¼þÌÜ¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¥ì¡¼¥¹¤Ï½ª¤ï¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤³¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥í¥¢¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÀ¼¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖHorizon¡×¤È¡ÖSquall¡×¤ò¥¹¥±¡¼¥ëÂç¤¤¯¶Á¤«¤»¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤Ëë´Ö¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Å¹¤¬¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÅ¹¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿KOUHEI¤¬Å¹¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤Ë¥Ü¥³¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖTerminal¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÄù¤á¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¶Ê¡¢¡ÖGive me¡×¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¡¢¡ãYON EXPO¡Ç25¡ä¤Ï¤½¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢½ý¤À¤é¤±¤ÎKOUHEI¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤ÎÆü¡¢2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¶õ¤±¤Æ¤ª¤±¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤ÎÆü¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤éÂ³Êó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¾®ÀîÃÒ¹¨
¼Ì¿¿¡ý¥ä¥ª¥¿¥±¥·¡¢Æ£°æÂó
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãYON EXPO¡Ç25¡ä
11·î8Æü(ÅÚ)¡¦9Æü(Æü) Åìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO
https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo25
¢£DAY2(11/9)
Every
climb
swim
Kitchen
days
Galapagos
Galapagos ¶
mottö
fade
discord
Í¼Æä
kiki
monolith
fiction
Grasshopper
GATE
Night on
magnet
midnight cruising
Letter
hello
soup
Horizon
Squall
en1. Terminal
en2. Give me
◾️¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
DAY1 https://04ls.lnk.to/yonexpo25_1
DAY2 https://04ls.lnk.to/yonexpo25_2
◾️U-NEXT¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê
¡ÚÇÛ¿®¾ÜºÙ¡Û https://t.unext.jp/r/04limitedsazabys
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë20:00¡Á¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè¡Á2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®/¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î»þÅÀ¤ÇÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´ÖÃæ¤ÎÊý¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶âÌµ¤·¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡04 Limited Sazabys ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡04 Limited Sazabys ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX (µìTwitter)
¢¡04 Limited Sazabys ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡04 Limited Sazabys ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡04 Limited Sazabys ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡ÖYON TOWN¡×
¼Ì¿¿¡ý¥ä¥ª¥¿¥±¥·
¼Ì¿¿¡ýÆ£°æÂó
¼Ì¿¿¡ý¥ä¥ª¥¿¥±¥·
¼Ì¿¿¡ýÆ£°æÂó