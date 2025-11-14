JO1、10枚目シングル「Handz In My Pocket」収録曲「Just Say Yes」のトラックビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が「Just Say Yes」のトラックビデオを公開した。

■見どころは、恋する気持ちを映し出すメンバーの柔らかな表情

「Just Say Yes」は、10月22日にリリースされた10枚目シングル「Handz In My Pocket」の収録曲で、華やかなピアノの旋律と、感傷的なメロディが印象的なラブソング。

このたび公開されたトラックビデオでは、好きな人という大切な存在を“卵”に見立てたユニークな表現を用い、相手とのかけひきに悩んでいる様子を描いている。

また、メンバー全員がひとりの人物を演じるという構成により、主人公の心情の揺らぎや奥行きがより豊かに表現されている。恋する気持ちを映し出すメンバーの柔らかな表情も見どころだ。

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「Handz In My Pocket」

