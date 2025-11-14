JO1、10枚目シングル「Handz In My Pocket」収録曲「Just Say Yes」のトラックビデオ公開
JO1が「Just Say Yes」のトラックビデオを公開した。
■見どころは、恋する気持ちを映し出すメンバーの柔らかな表情
「Just Say Yes」は、10月22日にリリースされた10枚目シングル「Handz In My Pocket」の収録曲で、華やかなピアノの旋律と、感傷的なメロディが印象的なラブソング。
このたび公開されたトラックビデオでは、好きな人という大切な存在を“卵”に見立てたユニークな表現を用い、相手とのかけひきに悩んでいる様子を描いている。
また、メンバー全員がひとりの人物を演じるという構成により、主人公の心情の揺らぎや奥行きがより豊かに表現されている。恋する気持ちを映し出すメンバーの柔らかな表情も見どころだ。
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
SINGLE「Handz In My Pocket」
