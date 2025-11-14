■テレ東系ドラマ 9『コーチ』

2025年10月17日より放送中 毎週金曜夜9時〜9時54分

https://www.tv-tokyo.co.jp/coach/

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

全国どこからでも 「TVer」でリアルタイム配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東 HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信

TVerの番組ページもオープン！お気に入り登録をお願いいたします。

▶テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/episodes/epy8m6fypz

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】堂場瞬一『コーチ』（創元推理文庫）

【主演】唐沢寿明

【出演】倉科カナ 犬飼貴丈 関口メンディー 阿久津仁愛／古田新太 木村多江

【脚本】大石哲也、及川拓郎、小島聡一郎、三浦駿斗

【監督】及川拓郎、細川光信、室井岳人

【音楽】中村佳紀

【主題歌】マカロニえんぴつ「パープルスカイ」（TOY’S FACTORY）

【チーフプロデューサー】濱谷晃一（テレビ東京）

【プロデューサー】中川順平（テレビ東京）、都筑真悠子（テレビ東京）、黒沢淳（テレパック）、佐々木梢（テレパック）

【制作】テレビ東京 テレパック

【製作著作】「コーチ」製作委員会

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/coach/

【公式X】@tx_drama9（https://x.com/tx_drama9）

【公式Instagram】@tx_drama9（https://www.instagram.com/tx_drama9/）

【公式TikTok】@tx_drama9（https://www.tiktok.com/@tx_drama9)

【ハッシュタグ】#ドラマコーチ