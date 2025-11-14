本日の【株主優待】情報 (14日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (14日 発表分)



11月14日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ユカリア <286A> [東証Ｇ] 決算月【12月】 11/14発表

毎年12月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、検診サービス「スマート脳ドック」の優待チケット（保有株数に応じて5000円割引～無料）を贈呈する。



アジアクエスト <4261> [東証Ｇ] 決算月【12月】 11/14発表

毎年6月末と12月末時点で300株以上を1年以上継続保有する株主に対し、5万円分のデジタルギフトを年2回贈呈する。ただし、初回の26年6月末に限り、継続保有期間の要件を6ヵ月以上とする。



Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <6533> [東証Ｐ] 決算月【12月】 11/14発表

毎年12月末時点で200株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、デジタルギフト1万5000円分を贈呈する。



山梨中央銀行 <8360> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/14発表

毎年3月末時点で200株以上を1年以上保有する株主を対象に、保有株数に応じてQUOカード（保有株数500株未満／1000円分）またはカタログギフト（500株以上／2500～6500円相当）を贈呈する。ただし、初回の26年3月末に限り、継続保有の要件は設けない。



マイクロアド <9553> [東証Ｇ] 決算月【9月】 11/14発表

毎年3月末と9月末時点で800株以上保有株主を対象に、7000円分のデジタルギフトを年2回贈呈する。



ｉ－ｐｌｕｇ <4177> [東証Ｇ] 決算月【3月】 11/14発表（場中）

毎年9月末時点で100株以上を1年以上保有する株主を対象に、保有株数に応じて2000～6000円相当のデジタルギフト券を贈呈する。ただし、初回は26年3月末とし、継続保有の要件は設けない。また、26年9月末は保有期間「半年以上」とする。



■記念優待 ――――――――――――



ビープラッツ <4381> [東証Ｇ] 決算月【3月】 11/14発表

創立20周年記念株主優待を実施。26年3月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト1万5000円分を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



ワールド <3612> [東証Ｐ] 決算月【2月】 11/14発表

26年2月末を基準日とする1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。



ＣＫＤ <6407> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/14発表

保有株数100株以上500株未満へのデジタルギフトについて、1年以上保有で300円分→500円分、3年以上で600円分→1000円分にそれぞれ増額する。



キューブ <7112> [東証Ｇ] 決算月【12月】 11/14発表

優待品をポイントからクーポンに変更。



バルコス <7790> [名証Ｎ] 決算月【12月】 11/14発表

設立35周年を記念して株主優待制度を拡充。継続保有期間の要件を撤廃し、12月末時点で100株以上を保有する株主に、保有株数に応じて5000～5万円相当のクーポンを贈呈する。



近鉄グループホールディングス <9041> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/14発表

株主優待制度の要件に「1年以上継続保有」を追加。また、長期保有優遇制度を新設し、3月末に300株以上を3年以上継続して保有する株主を対象に追加の優待を年1回贈呈する。内容はKIPSポイントまたはグルメギフトの選択制を予定。



ノバレーゼ <9160> [東証Ｓ] 決算月【12月】 11/14発表

ノバレーゼ・ブロスダイニング優待券の利用範囲を拡充。



ビズメイツ <9345> [東証Ｇ] 決算月【12月】 11/14発表

ビジネス特化型英語学習アプリ「Bizmates App」を優待品に追加。



オプティム <3694> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/14発表（場中）

株主優待商品券の割引額を1500円→1600円に変更。



阿波銀行 <8388> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/14発表（場中）

保有株数200株以上の株主に対するカタログの金額を引き上げる。200株以上1000株未満で5000円相当、1000株以上で1万円相当の地元特産品を贈呈する。



滋賀銀行 <8366> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/14発表（場中）

26年3月末を基準日とする1→5の株式分割に伴い、保有株数の基準を変更する。併せて、長期保有株主優待制度を変更し、3年以上継続保有する株主には保有株数1000株以上5000株未満で6000円相当、5000株以上で1万円相当のカタログギフトを贈呈する。



マミーマートホールディングス <9823> [東証Ｓ] 決算月【9月】 11/14発表（場中）

25年9月末を基準日とする1→5の株式分割に伴い、株主優待制度を変更。保有株数100株～499株の区分（継続保有期間1年以上が条件）を新設し、1000円相当の優待券を贈呈する。



■廃止 ――――――――――――――



クラウドワークス <3900> [東証Ｇ] 決算月【9月】 11/14発表

25年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。



ライトオン <7445> [東証Ｓ] 決算月【8月】 11/14発表

ワールド <3612> との株式交換成立を条件に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

