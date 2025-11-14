BALLISTIK BOYZの新曲「Winter Glow」が本日11月14日(金)に配信リリース、MVも公開された。

今作は、冬の恋をやさしく回想するような、温かくて初々しく、そして少し甘酸っぱい、グループとして初のウィンターラブソング。手をつなぐ瞬間にふと緊張したり頬を赤らめてしまう、そんな冬ならではの特別な空気感を大人の視点で表現している。さらにメンバーが冬の街並みや情景を思い浮かべながら歌唱したことで、冬の澄んだ空気を感じさせ、聴く人の心を包み込むようなぬくもりのある楽曲に仕上がった。

マザーファッ子監督が手がけ、メンバーが映画館に集まるシーンから始まるMVは、スクリーンに珠里と朝比奈琉良が演じる20代前半の男女が過ごした淡く甘い冬のラブストーリーが描かれている。映画館でのデートから始まり、レストランやレコードショップ、家で過ごす穏やかな時間など、普遍的な恋の記憶を“フィルム”という媒体に重ねて物語を紡いだドラマ仕立て。今回は、物語にフォーカスした、グループ初の踊らないMVに仕上がっており、映写機の光を思わせる温かいトーンの中で紡がれるメンバーのリップシンクにも注目して欲しい。

◾️＜BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FAINAL〜＞ 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

2025年11月22日（土）開場16:00 / 開演17:00

2025年11月23日（日）開場15:00 / 開演16:00 ◆チケット

全席指定：\12,100（税込）【来場者限定プレゼント付き】

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35847/