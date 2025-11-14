SV-Vリーグ U15 CHAMPIONSHIP決勝大会はSVリーグ公式YouTubeでLIVE配信！

公益社団法人SVリーグ（SVL）は13日（木）、「2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP supported by OPEN HOUSE GROUP決勝大会を公式YouTubeでLIVE配信することを発表した。

15日（土）と16日（日）に、パナソニックアリーナ（大阪府）にて開催される今大会。次世代のバレーボール選手の育成および競技の裾野拡大に向け2025年から一新されている。予選及び準々決勝は10月に既に行われており、勝ち進んだ男女各4チームが今回の決勝大会でぶつかる。

15日（土）の準決勝は、女子はTealmare Jr. OCEAN WINS U15 vs シーガルズジュニアU15、VC長野トライデンツ岡谷U15 vs SAGA久光スプリングスU15が、男子はウルフドッグス名古屋U15 vs 北海道イエロースターズU15、大阪ブルテオンU15 vs 東レアローズ静岡U15の組み合わせで行われ、勝利したチームが16日（日）の決勝の舞台へ進む。

これからの未来を担うであろう、若きバレーボーラーたちをぜひ配信でチェックしてみてはいかがだろうか。

配信URL及び、試合日時と組み合わせの詳細は以下の通り。

■配信URL

11/15（土）女子準決勝：https://youtube.com/live/39IgrqspxDM?feature=share

11/15（土）男子準決勝：https://youtube.com/live/3FBuTYfFdCc?feature=share

11/16（日）女子3位決定戦・決勝：https://youtube.com/live/AQezCO_GS94?feature=share

11/16（日）男子3位決定戦・決勝：https://youtube.com/live/CYwGb_oCRto?feature=share



■組み合わせ

・11月15日（土）



▼女子準決勝

①11:00～ Tealmare Jr. OCEAN WINS U15 vs シーガルズジュニアU15

②12:30～ VC長野トライデンツ岡谷U15 vs SAGA久光スプリングスU15



▼男子準決勝

③14:00～ ウルフドッグス名古屋U15 vs 北海道イエロースターズU15

④15:30～ 大阪ブルテオンU15 vs 東レアローズ静岡U15



・11月16日（日）



▼女子3位決定戦

10:00～ ①の試合敗者 vs ②の試合敗者



▼女子決勝

11:30～ ①の試合勝者 vs ②の試合勝者



▼男子3位決定戦

13:00～ ③の試合敗者 vs ④の試合敗者



▼男子決勝

14:30～ ③の試合勝者 vs ④の試合勝者

