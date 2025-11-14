「1枚で2役」だから着回し抜群！【しまむら】可愛さ100点♡「淡色カーデ」

サッと羽織るだけで防寒とおしゃれ見えが狙えて、秋冬コーデで活躍するカーディガン。上品な淡色カーデなら、オンにもオフにも着回せそうです。そこで今回は【しまむら】から登場した淡色2WAYカーデをピックアップ。着こなしの幅が広がり、コーデに迷ったときの救世主にもなってくれる予感です。

着回し力◎ 前後2WAYで着られるカーディガン

【しまむら】「TT*TOMﾘﾌﾞﾆｯﾄCD」\1,639（税込）

淡色コーデが得意な@chii_150cmさんが「着心地最高のもちもちニット生地」「着回し力抜群」と絶賛のカーディガン。上品で柔らかい色味が、女性らしい雰囲気を演出します。胸元のリボンや袖口の配色デザインもキュートなポイントに。前後2WAYで着用できるため、コーデのバリエーションが広がります。

ワンピースと重ね着しやすいシンプルなデザイン

リボンを後ろにして着用すると、シンプルで大人っぽい雰囲気に。すっきりとしたリブ素材のカーディガンなので、キャミワンピやジャンスカのインナーにもおすすめ。こちらのようにワンピの特徴的なデザインの、引き立て役にもなってくれます。足元はブラウンのシューズを選んで、淡色コーデを引き締めるのが◎

