アウターを着ると太って見える…。40代からの「着痩せコーデ」は“シルエット設計”を意識
冬になると、防寒のためにアウターを羽織った瞬間、「あれ、なんだか太って見える…？」と感じることはありませんか。でも実は、体型そのものよりも“シルエットのつくり方”が印象を大きく左右します。特に40代以降は、首まわり・お腹まわり・下半身の重心バランスが変化しやすい時期。そこで今回は、無理せず取り入れられる 「細見えするアウターコーデ」のシルエット設計を紹介します。
前を閉めない。「縦の余白」をつくって上半身をすっきり見せる
アウターの前を全部閉めると、上半身が四角く見え、重心が下に落ちて“着ぶくれ”した印象に。細見えしたいときは、前を少し開けて“縦に抜ける余白”をつくることがポイントです。縦のラインが生まれ、上半身が自然とほっそり見えます。
特に 明るめのグレージュやアイボリー系のアウターは、肌の影が柔らかく見え、若見え効果も抜群。「痩せて見える印象」は、体型ではなく“線の引き方”でつくれます。
ウエスト位置を“上に見せる”。脚が長く見えてスタイルアップへ
細見えコーデに欠かせないのは、重心を上に引き上げること。トップスは“前だけイン”するだけで、ウエスト位置が自然と高く見え、脚が長く見えます。
さらにボトムは、センタープレス入りで、裾がまっすぐ落ちるシルエットを選ぶと、脚のラインを拾わず、すっと縦長な印象に。黒やネイビーなどの“締め色”をパンツに使えば、視覚的な細見え効果はさらに強まります。
ストールは“巻きすぎない”。「軽く巻いて縦に落とす」だけで小顔＆若見え
ストールをしっかり巻き込むと、首まわりにボリュームが集まって、上半身が丸く大きく見えがち。細見えしたいときは、ギュッと巻かずに“軽くひと巻き”して、端をストンと縦に落とすのが正解です。
首はあたたかいまま、縦のラインが残るので、顔まわりの印象がすっきり。自然と小顔見え＆上半身の華奢見えが叶います。色は、ミルクティーベージュやグレージュなど、肌になじむニュアンスカラーがおすすめ。大人っぽい柔らかさと、ほどよい抜け感が生まれます。
アウターを着ると太って見えるのは、“シルエットの作り方”が原因。前を開ける・ウエスト位置を上げる・ストールは縦に落とすの３つを意識するだけで、冬の着こなしは驚くほど軽く、洗練されます。今日のコーデから、まずはひとつ試してみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
