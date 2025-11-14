追いかけても報われない…。でも“追う恋”をやめた途端、うまくいく理由
報われない恋の共通点は、「彼のことばかり考えて苦しい」「私ばっかり頑張ってる」など、“自分が追う側”になっていること。でも不思議なことに、追うのをやめた瞬間から、恋が好転し始めるケースが多いんです。そこで今回は、その理由を解説します。
「追う恋」は彼に主導権を渡している
「好きだから仕方ない」と彼中心の行動を続けていると、気づかないうちに主導権を明け渡していることに。返信を待って不安になり、会えないと落ち込むといった時間が続くと、恋が“自己犠牲”に変わってしまうのです。彼を追うより、自分のペースを取り戻すこと。余裕が生まれると、男性に「彼女、最近変わったな」と思わせることができます。
追わないと、“愛されスイッチ”が入る
追いかける恋では、男性は安心しきってしまい、努力をやめます。でも、あなたが追うのをやめた途端、男性は“失うかもしれない”不安を感じるもの。そこで初めて「自分から連絡しよう」と動き出します。恋愛は、押すだけでは成立しない。引くことでバランスが取れるのです。
自分を満たすと、恋の流れまで変わる
彼を想う時間を、自分磨きや友達との時間に置き換えるだけで、不思議と気持ちは整っていきます。その“余裕”が表情や言葉ににじみ出て、結果的に恋愛運気を引き上げてくれる。男性が惹かれるのは追いかけてくる女性ではなく、“自分を楽しんでいる女性”なんです。
追いかける恋は一見情熱的だけど、実は“自分をすり減らす恋”。一歩引いて、自分の世界を大切にした瞬間から、恋は静かに動き出しますよ。
🌼恋の幸せを実感。“いい男”を落とすために実践したい「恋愛テク」