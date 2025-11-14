楽天にドラフト１位指名された花園大・藤原聡大投手（２１）が１４日、京都市内で入団交渉を行い、契約金１億円、年俸１６００万円（金額はいずれも推定）で基本合意した。育成を含めた同期１２人のうち投手は５人。２位指名には早大のエースとして実績十分の伊藤樹投手（２２）がいる。「まだまだ自分もここからなので。負けたくない気持ちはあるけど、一緒に切磋琢磨（せっさたくま）して、チームの優勝に貢献できるようなピッチングをしたい」と、ライバルでもあり仲間でもある存在を意識した。

１１月１、２日に行われた早慶戦の映像を少し見たと話し、「自分にないものを持っている、とてもいいピッチャーだと思っている。バッターとの駆け引きであったり、投球術の部分が自分とは違うものを持っているなと思ったので、そういう話を聞いて自分の実力アップにつなげていきたい」と、同学年で指名順も下の伊藤を“質問攻め”するつもりだ。

色紙には１年目の目標として「初勝利」と力強く書いた。「欲張らずに。大きな野望は内に秘めて頑張ります」とニヤリ。１勝だけではなく何度もチームの勝利に貢献するため、様々なことを吸収して実力を伸ばしていく。