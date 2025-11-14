Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人が１４日、都内で行われた映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。

心と体が入れ替わったまま１５年を過ごす男女の物語。郄橋は難役に「トリッキーな役が来たなと思ったけど、オファーいただけたことがうれしかった」と貪欲に挑戦したという。公開を迎え「苦楽をともに過ごした仲間達との日々を思い出して、エモーショナルな気持ちになります」と心境を明かした。

郄橋は、芳根京子との共演に「めちゃめちゃハッピーでおふざけ女子で楽しい方だけど、現場に入ると超プロフェッショナル。芳根ちゃんが持っているエネルギーに引っ張られた。かっこよかったです」と刺激を受けた様子。芳根は「撮影は、毎日が山場みたいな感じで戦いの日々だった。撮影後も初号も（作品に対して）不安が拭えなかったけど、宣伝期間に入った時は『郄橋君となら大丈夫』と思えました」と感謝した。

イベントでは、主演の芳根が涙声で作品への思いを語り、郄橋はさっとハンカチを差し出したが、「一旦、大丈夫！」と断られる場面も。郄橋は「ハンカチをしまうのも恥ずかしいので、握ってます」と赤面。共演の林裕太が「僕が涙出てきそうなんで、ハンカチで拭いていいですか？」と機転を利かし、会場の笑いを誘っていた。