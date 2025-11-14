ガーナ人記者も日本に脱帽

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われた「キリンチャレンジカップ2025」でガーナ代表（同73位）と対戦。

MF南野拓実が先制ゴールを決め、1-0で前半を折り返した。ガーナ人記者は一方的な展開に「ガーナはボールをキープできない。日本の速すぎるプレスに、中盤の全員がボール保持もパスもできない」と嘆いている。

ガーナは北中米W杯出場を予選首位突破で決めており、現在プレミアリーグを席巻しているボーンマスFWアントワーヌ・セメンヨが先発に名を連ねたなか、前半16分にホームの日本が先手を取る。中盤で佐野がボールを奪い、MF久保建英からの落としを受けてドリブルで敵陣に侵入。ペナルティーエリア左付近で構えていた南野にラストパスを送ると、冷静に左足で流し込みゴールネットを揺らした。

前半終了後、ガーナ人記者のンベンバ・アコト・ボアフォ氏は公式Xに「ガーナはボールをキープできない。日本の速すぎるプレスに、中盤の全員がボール保持もパスもできない。サイドの選手は狭いエリアに入りはするが、ボールにほとんど関与できない」と、圧倒された展開について嘆き節を投稿していた。（FOOTBALL ZONE編集部）