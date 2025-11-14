Ｊ２仙台、老朽化等でクラブハウス解体を発表…トップチームが２００３年から使用

Ｊ２仙台は１４日、仙台市泉区に所在するトップチームのクラブハウスを解体することを発表した。

解体は２００３年から使用されている施設の老朽化等によるもので、ベガルタ仙台フィールド（東北学院大学泉キャンパス内）を活動拠点として引き続き利用する。

ベガルタ仙台コメント全文

日ごろより、ベガルタ仙台を応援いただき、誠にありがとうございます。

このたび、長年にわたりベガルタ仙台 トップチームの活動拠点として使用してまいりました「ベガルタ仙台（野村）クラブハウス（仙台市泉区野村）」につきまして、施設の老朽化等に伴い、解体工事を実施することとなりましたのでお知らせいたします。同クラブハウスは、２００３年（平成１５年）より約２２年間にわたり、数多くの選手・スタッフが日々汗を流し、数々の思い出を刻んできた施設です。これまで当クラブを支えてくださった地域、関係者のみなさまに、心より感謝申し上げます。なお、トップチームの活動拠点につきましては、引き続きベガルタ仙台フィールド（東北学院大学泉キャンパス内）を利用してまいります。引き続き、ベガルタ仙台への温かいご支援・ご声援を賜りますようお願い申し上げます。