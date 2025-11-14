前半16分に南野のゴールで先制に成功

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われた「キリンチャレンジカップ2025」でガーナ代表（同73位）と対戦し、前半を1-0で折り返した。

立ち上がりから主導権を握る展開に、SNSでは「親善試合とはいえ、日本代表強すぎでは？」と驚きの声が上がった。

前半16分、日本が試合を動かした。中盤でMF佐野海舟（マインツ）が力強くボールを奪い、久保建英からの落としを受けると、一気にドリブルで持ち上がる。ペナルティエリア左で構えていたMF南野拓実（ASモナコ）へ鋭いパスを送ると、南野が冷静に左足で流し込み先制点を奪った。

その後もボールを保持する時間が長く、ピンチらしいピンチもほぼなし。完全に主導権を握る内容にファンからは「セメンヨとかバケモンいるガーナ相手でも全然こわくない。日本強い」「ここまで圧倒できてるのまじですごい」「日本圧倒し過ぎ」と称賛の声が相次いでいた。

日本代表は11月18日にボリビア代表とも対戦。ブラジルから歴史的勝利を挙げて勢いに乗る森保ジャパンが、11月シリーズでも内容と結果の伴った戦いを見せられるか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）