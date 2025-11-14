佐野海舟が南野拓実の先制ゴールをアシストした

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われた「キリンチャレンジカップ2025」でガーナ代表（同73位）と対戦し、前半16分にMF南野拓実のゴールで先制に成功した。

起点となったMF佐野海舟に対し、SNS上では「佐野、神すぎる」「日本の心臓すぎないか？」と驚きの声が沸き起こっている。

北中米W杯出場をアフリカ予選5勝1分の無敗で決めているガーナをホームに迎え撃った日本は前半16分、中盤で佐野がボールを奪うと、MF久保建英からの落としを受けてドリブルで持ち上がる。ペナルティーエリア左付近で構えていた南野にラストパスを送ると、冷静に左足で流し込みゴールネットを揺らした。

先制点の起点となった佐野に対し、SNS上では「佐野、神すぎる」「レベルが違う」「ボランチのファーストチョイスになってきてる」「佐野海舟バケモンかよ」「佐野海舟、日本の心臓すぎないか？」と、攻守の活躍に驚きの声が上がっている。この日解説を務めている柿谷曜一朗氏も「佐野が効いている」と舌を巻いていた。

10月に歴史的勝利を挙げたブラジル戦（3-2）でも存在感を発揮していた佐野が、ガーナ戦でも際立ったパフォーマンスを示している。（FOOTBALL ZONE編集部）