株式会社eye factoryのグラビアレーベル「FIRST GRAVURE」の第二弾作品として、“令和の最強最高ボディ”と称されるタレント・原つむぎの最新デジタル写真集『サマー・グローリー』が、11月22日（土）より配信される。

原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』

本作は、夏の熱海を舞台に、原の魅力を余すところなく捉えた意欲作。トラディショナルな和室でのしっとりとした姿、太陽の下で輝く健康的な水着ショット、そして夕暮れの港で撮影された幻想的なドレス姿まで、ページをめくるたびに異なる表情に出会うことができる。俳優業にも挑戦し、表現力に磨きをかける彼女の「今」が詰まった一冊となっている。

撮影現場には海外スタッフが多く参加しており、本人が「異文化交流会みたい」と語るほど、インターナショナルでクリエイティブな雰囲気に。こうした空気感が、彼女の自然体な笑顔と大胆な表現を引き出している。

原つむぎ コメント

いつも応援ありがとうございます！ファンの皆さんの応援のおかげで、こうして新しい作品をお届けできることを本当にうれしく思います。今回の撮影は3日間、夏の熱海で行いました。真夏の撮影はとてもハードでしたが、みんなの苦労が詰まったすてきな作品になったと思います。ぜひ何度も見てほしいです。

＜プロフィール＞

はら・つむぎ

1998年6月1日生まれ（27歳）、兵庫県出身。身長170cm。その圧巻のスタイルから「令和の最強最高ボディ」と称される。2020年にデビュー。元保育士という経歴と、魅力的な関西弁で瞬く間に人気タレントの仲間入りを果たす。近年は俳優業にも挑戦するなど、活動の幅を広げている。

趣味：野球観戦、ダイビング、サウナ

特技：背中の柔らかさ、どこでも寝れること

商品情報

原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』

発売日：2025年11月22日（土）

価格：3,500円（税込）

ページ数：130ページ

発行元：株式会社Eye Factory

レーベル：FIRST GRAVURE

販売プラットフォーム：Amazon Kindle

事前登録用ページ：https://www.firstgravure.jp

