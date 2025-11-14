散歩中に突然『ヴゥー！』と威嚇するわんこ。どうしたのかと視線の先を見てみると…？その後の奇想天外な光景は大きな反響を呼び、投稿は記事執筆時点で71万回再生を突破。「これはムリだ…」「主を守ろうとしているのかも？」「怒っててかわいい♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩中、突然威嚇しだした犬→視線の先を見てみると…絶対に勝てない『まさかの相手』】

威嚇の相手はまさかの…？

TikTokアカウント「azuki_0423」に投稿されたのは、ポメラニアンと柴犬のMIX犬であるポメ柴「あずき」ちゃんのある日の散歩の一コマ。

この日、初めての公園を訪れたあずきちゃん。新しい場所にわくわくするわんこは多いですよね。ところがあずきちゃんは『ヴゥー』と小さな声で唸っていたとか。まるで目の前の相手を威嚇しているかのよう。

あずきちゃんの視線の先を見てみると、そこには大きな銅像が…！絶対に勝てない相手に飼い主さんも思わず笑ってしまったとか。

絶対に勝てない相手に爆笑！

その後もあずきちゃんの威嚇モードは続きます。姿勢を低くし銅像と距離を取りながらも、決して目は離さなかったとか。完全にケンカを売っていますが、残念ながら勝てる見込みはありません…！

飼い主さんが「怖いの？」と聞くと『ヴゥン…』と返事をしているようなシーンも。唸り声もお返事の声も可愛らしく「ポケモンみたいｗｗ」とのコメントが届くほど。

最後はツーショット♡

いったんその場所から離れたあずきちゃんですが、すぐそばに別の銅像が…！やっぱり威嚇モードになってしまったそう。怖いけど興味がある…そんな心情なのでしょうか。もしくは飼い主さんを守ろうとしての勇敢な行動なのかもしれませんね。

最後は距離が縮まったのか銅像とツーショット♡キュートな笑顔を見せてくれたあずきちゃんなのでした。

勝てない相手にも果敢に挑むあずきちゃんの姿には「まさかの銅像で草」「怒ってるの可愛すぎ」「大きくて怖いよね」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「azuki_0423」には、クルクルと表情が変わるチャーミングなあずきちゃんの姿が投稿されています。気になった方はぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「azuki_0423」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております