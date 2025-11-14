本格的な雪のシーズンを前に県は、きょう道路の除雪対策本部を設置し実施体制を整えました。今年は除雪車を運転する作業員の技術向上につなげる取り組みも行います。



県土木部 金谷英明部長

「県民の理解と協力をいただきながら進めることをお願いしたい」



きょうは、土木部の金谷 英明部長が職員に除雪業務への心得を示した上で、道路課に道路除雪対策本部の看板を掲げました。





また、県内8つの土木センターと事務所に除雪実施部が開設されました。県は、今年753台の除雪車を配備し、管理する道路のおよそ3400キロを除雪する計画です。除雪作業は、県が民間業者に委託していますが、全国ではベテラン作業員の高齢化に伴う引退や新たな担い手の減少により除雪技術の継承が課題となっています。そんな中…吉本康祐記者「除雪車の運転席を再現した、こちらの機器を作業員の技術向上に活用します」国土交通省北陸地方整備局が去年3月に開発した「除雪トラックシミュレータ」です。除雪車の操作をバーチャルで再現していて、県は作業員の技術向上につなげたい考えです。きょうは、県内で長年除雪を担ってきた作業員が体験しました。34年間、除雪に従事 旭重機工業 田越克治さん（72）「（運転は）難しいところある、年々新しくなる操作もあるから。若い子を育てるなら、こういう機器を使って練習した方が良い」県は、今月21日まで県防災危機管理センターにシミュレータを設置し、除雪車の作業員らを対象に技能講習を開きます。