ホームセンターでお買い物中に立ち寄ったおやつコーナー。その瞬間、ワンコのテンションが一気に急上昇！分かりやすく喜びを表現する姿に、思わず笑顔になる人が続出しています。

話題となった投稿は記事執筆時点で97万回再生を突破し、「可愛すぎる」「いい笑顔」などの声が寄せられることとなりました。

【動画：犬と一緒にホームセンターへ→『オヤツコーナー』を見せたら…わかりやすすぎる『子供のような反応』】

おやつコーナーで大興奮！

Instagramアカウント『fukupukumaru』に登場するのは、柴犬の「福丸」くん。2020年2月生まれの男の子で、まんまるなお顔がチャームポイントなんだとか。この日、大好きなホームセンターを訪れた福丸くんは、カートに乗ってお買い物を楽しんでいたといいます。

ところが、おやつコーナーの通路に差しかかった瞬間、福丸くんのテンションは一気に最高潮に！途端に前足をカートの縁にかけて立ち上がり、目を輝かせながらおやつを凝視。そのあまりの分かりやすさが可愛らしく、思わずクスッと笑ってしまいます。

「これ買って♡」とおねだり？

福丸くんは、まるでどれを選ぼうか悩むかのように、棚全体を見渡して目線を上下左右に動かしている様子が。鼻先をピンと上げ、口を開けて笑顔を見せる様子からは、「おやつ大好き！」という気持ちが伝わってくるようです。

そしてついには、カメラの方を向き「これ買って♡」と言わんばかりの満面の笑顔に！舌をちょこんと出して可愛いお顔でニッコリされたら、思わず全部買ってあげたくなってしまいます。その“おやつ大好き”な気持ちは、別の日にも見られたそうで…

“レジ前”で見せた賢さと記憶力

別の投稿では、福丸くんがレジの前で何かを期待しているお姿が。実は、よく行くペットショップでは、お買い物をするとおやつのサンプルがもらえることがあるのだとか。しかし、今日は特に何も買い物しておらず、別のお店なので期待止まりに。

それでも、その嬉しい記憶をしっかり覚えていた福丸くんは、レジの前に立つと、静かにお座りしてカウンターをじっと見つめていたようです。おやつが大好きな福丸くんの一途なまなざしが、なんとも愛おしく心に残るのでした。

話題となった投稿には「お目当て見つかったのかな？」「何でも買ってあげたくなっちゃいそう♡」「お買い物楽しんでるのかわいい」「美味しい物がわかるのね」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『fukupukumaru』では、福丸くんのお出かけやおうちタイムなど、日々の幸せな瞬間が紹介されています。可愛い姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「fukupukumaru」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。