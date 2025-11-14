武道キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、昼ごろから日が差してきましたね。



平島気象予報士・カメラマン

そうですね。午前中は雲が広がり、少しひんやりしていましたが、街中の紅葉の様子を撮影してきました。こちらは、富山市内を流れるいたち川周辺の桜並木です。桜と言えば春ですが、秋の紅葉もとてもきれいです。桜紅葉という言葉もあるほどで、赤や黄色に染まった姿は、味わい深い美しさがあります。落ち葉を掃除している地域の方の姿も見られ、静かな秋の景色が広がっていました。





武道キャスターこちらは富山城ですね。平島気象予報士城の周りの紅葉も色づきが進んでいました。武道キャスター白い壁と黄色の葉のコントラストがよく合っていますね。平島気象予報士紅葉の名所も華やかでいいですが、こうした身近な場所で季節をゆっくり感じるのも、いいものだなと思いました。武道キャスター来週は寒くなるようですね。平島気象予報士あす、あさっては、晴れ間が広がる見込みです。最近は、土日とも安定して晴れることが少なかったので、行楽日和といえそうです。ただし、週明けは状況が一変します。17日から18日にかけて低気圧が発達し、日本付近は、西高東低の気圧配置が強まる見込みです。注目したいのが、上空1500メートル付近のマイナス6℃以下の寒気です。平野部で雪が降る目安となる寒気で、18日火曜日から19日水曜日にかけて富山県に流れ込む予想となっています。武道キャスター平野部でも降りますか。平島気象予報士積もるほどにはならない見込みですが、8年ぶりの11月の初雪の可能性があります。まだ冬タイヤに交換していない方も多いと思います。タイヤ交換はこの週末に行うのがおすすめです。武道キャスターいよいよ雪のシーズンが近づいてきましたね。平島気象予報士県はこの冬、新しい取り組みとして、きょうから「除雪作業マップ」を公開しました。県道路情報のホームページにアクセスすると、除雪作業が終わったエリアが色分けされて表示されます。除雪が完了してからの経過時間によって「2時間以内」「4時間以内」「6時間以内」の3段階で色分けされています。例えば、「2時間以内」なら、つい最近除雪された道路、「6時間以内」だと再び雪が積もり始めている可能性があるといった目安になります。武道キャスタースマホやパソコンで、除雪の状況が分かるようになるんですよね。県土木部道路課 雪対策係 藤木慎一さん「道路除雪につきましては、道路ユーザーの皆様から、どこが除雪が終わっているかとか、どこが通れるのかといった要望がこれまでもございました。消雪パイプが入っている区間、これもマップ上に合わせて表示します。カメラ画像や積雪量、路面温度などの情報も公開しているので合わせてご覧いただき、外出する際の参考としてご活用いただければと思います」平島気象予報士通勤、通学、買い物など車での移動が多い富山では、除雪車の出動状況の「見える化」は助かりますね。武道キャスター除雪作業マップを活用しながら安全運転を心がけて、これからの季節を安心して過ごしたいですね。