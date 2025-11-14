お笑い芸人・はなわの著書『柔道3兄弟と天然ママと僕～はなわの楽しい子育て～』（徳間書店）が11月22日（土）に発売される。

テレビ番組での密着企画や、登録者数50万人超のYouTube「はなわチャンネル」などで広く知られる「はなわ家」を支えるはなわ。「子育ての参考書にはならないかもしれません」と前置きしながらも、24年間の子育て経験から得た独自の視点を綴った本書の特徴は、「下から目線」の子育て論。

子供に対して威厳や尊厳を振りかざすのではなく、むしろ「負けの美学」を実践することで、子供たちの自主性や人間性を育んできたという、はなわ独自の視点が展開している。

第1章の「はなわ家の歩み」では、長男・元輝が柔道を始めたきっかけや、次男・龍ノ介、三男・昇利へと続く「柔道3兄弟」の誕生秘話、そして東日本大震災をきっかけに決断した佐賀県への家族移住など、プライベートな側面も赤裸々に語っている。時代の変化と共に歩んできた家族の姿も描かれる。

第2章の「はなわの子育てポリシー」では、はなわ家に細かいルールがほとんどないことが明かされ、第5章の「結婚25年、夫婦仲を保つ秘訣」では、中学時代に先輩後輩として出会い、結婚25周年を迎えるはなわ夫妻の良好な夫婦関係を保つ秘訣が語られる。

妻でありママの「ママ智子（ともこ）が語る〝ママ目線〟の育児」をテーマにした特別インタビューも。実の弟であるナイツの塙宣之（はなわ・のぶゆき）との兄弟対談も特別収録。互いに３人の子を持つ父親でもある、はなわと、弟の塙宣之。互いの子育てについて「子供に勉強しろと言ったことがない」「家では人の悪口を絶対に言わない」などの共通点などが掲載。

「いい夫婦の日」をすすめる会が発表する、その年を代表する理想のご夫婦「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2025」の芸能部門にも選ばれた、はなわ夫婦の子育て本となっている。

■はなわ コメントこの度、結婚25周年を記念して本を執筆させていただきました。最初は、正直なところ「僕なんかが子育てについて本を書いて大丈夫かな」という不安が大きかったです。だけど、この本がなければ、自分の子育てや家族のことを、ここまで改めて深く振り返るタイミングはなかったと思います。結婚25周年、気づけば子どもたちは大きくなり、孫も生まれました。子育てを振り返れば、悩んだことや反省もたくさんあります。だけど今になって思うのは、「そんなに難しく考えることでもなかったのかな」ということです。この本には、特定の子育てメソッドのようなことは書いていません。今まさに子育てを頑張っている方、悩んでいる方に、「そこまで難しく考える必要はないんじゃないかな」「楽しむことが一番だよ」という気持ちが伝わればいいなと思っています。テレビでの密着や、YouTube「はなわチャンネル」などを通して、僕のことだけでなく「柔道３兄弟」の息子たち、妻であるママのこと、家族みんなのことをずっと応援してくださる方がたくさんいます。自分の親戚ぐらいの気持ちで見てくださる方もいる。そうした方々にも、僕たちのことをより詳しく知っていただける１冊になったのではないかと思っています。この本を通じて、応援してくださるみなさんとの間に、さらに強いつながりが生まれると嬉しいです。また、夫婦仲を保つ秘訣なども明かしているので、長く結婚生活を送っているご夫婦、旦那さんにも読んでいただきたいです。家族を愛する人、家族のことで悩んでいる人、子育てに少し後ろ向きになっている人、子育てを終えた人、これから始める人、本当に色々な方に読んでいただきたいです。そして、読んでくださった方が、少しでも元気になってくれたらと願っています。

■目次第1章 はなわ家の歩みはなわ家がテレビ番組に密着されるようになった理由長男・元輝から始まった、はなわ家と柔道の道まったくカラーが違った、東京と佐賀の柔道道場コロナ禍で家族はバラバラに、再び佐賀から関東へ

第2章 はなわの子育てポリシー子供を育てるために、まずは自分が立派な人間に別に子供からナメられたっていい〝負けの美学〟はなわ家は子供のゲームもユーチューブも制限なし！礼節から精神面まで…柔道に子供を育ててもらった

第3章 偉大なる先輩と後輩から学んだこと堺正章さん、志村けんさん、ヒロミさんの背中から学んだことナイツの生き様は子育ての一流の教科書オードリーに対する尊敬の念

第4章 ママとの出会い、そして結婚出産へ――ママは中学時代、学校のアイドルだった東京と佐賀の文通恋愛、どうしても会いたくてまったく仕事がなく借金まみれの中、予期せぬ妊活生活番外編 お義父さんのこと

特別インタビュー ママ智子が語る〝ママ目線〟の育児番外編 愛しています、佐賀県！

第5章 結婚25年、夫婦仲を保つ秘訣夫婦喧嘩の解決はＬＩＮＥでママの好きなところをスマホでメモして見返している子供にも「ママってすげえよな」と伝えている

特別対談 はなわ×塙宣之（ナイツ）兄弟対談「子供には、どんなに人生でつらいことがあってもそれを笑い飛ばせるような人になってほしい」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）