NECは11月14日、オープンサイエンスの推進に向け、大学などの研究機関向けにソリューション群の提供を開始することを発表した。研究開発の競争力強化や研究成果の透明性確保に貢献するソリューションをトータルに提供することで、研究情報基盤の効率的、効果的な構築に貢献するという。



○背景



近年、研究データを社会全体で共有するオープンサイエンスの潮流が加速し、国内外の研究機関では研究データの管理や保管、利活用についてのニーズが非常に高まっている。



また、国際的な研究競争力のさらなる向上や研究成果の透明性確保という観点から、研究データの適切な管理や保管義務が課されるなど、ガバナンス強化も求められるようになっているという。



