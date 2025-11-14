完璧な速攻から先制！ 森保ジャパン、佐野の絶妙ラストパス→南野の冷静フィニッシュ、ガーナに１−０リードで後半へ
日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表と豊田スタジアムで対戦している。
ガーナはFIFAランキング73位（日本は19位）。順位では格下だが、ワールドカップの常連国でアフリカの強豪だ。
年内最後となる11月シリーズの初戦に臨む森保ジャパン。スタメンのシステムは３−４−２−１でGK早川友基、３CBが右から渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、右ウイングは堂安律、左は中村敬斗、シャドーは久保建英と南野拓実、センターフォワードには上田綺世が名を連ねた。
立ち上がりからボールを保持した日本は、６分にさっそくチャンス。敵陣でボールを回収した佐野が縦パスを送り、久保のスルーパスから南野がダイレクトで放ったシュートはGKにキャッチされた。
サイドを起点に攻撃を展開。ガーナの前からの激しいクロスを上手くかわしながら、テンポの良いつなぎで左右に振り、相手の隙をうかがう。堂安が右サイドから何度か上げた精度の高いクロスは、惜しくも上田には合わなかった。
それでも16分に先制。ボールを奪った佐野が自ら持ち上がると、ボックス手前で横パスを供給する。これに反応した南野がワンタッチでペナルティエリア左に進入。最後は右足で冷静にゴール右に流し込んだ。
完璧な速攻から先手を取った日本は、その後も主導権を握る。ボランチの佐野と田中が球際で勝ち切り、相手にキープさせない。逆にカウンターを受けた場面では、守備陣が落ち着いて対応する。
28分には南野との連係で中村が左サイドを突破。折り返しに走り込んだ堂安のシュートは、DFのブロックに遭い得点とはならず。このまま１−０とリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
ガーナはFIFAランキング73位（日本は19位）。順位では格下だが、ワールドカップの常連国でアフリカの強豪だ。
年内最後となる11月シリーズの初戦に臨む森保ジャパン。スタメンのシステムは３−４−２−１でGK早川友基、３CBが右から渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、右ウイングは堂安律、左は中村敬斗、シャドーは久保建英と南野拓実、センターフォワードには上田綺世が名を連ねた。
サイドを起点に攻撃を展開。ガーナの前からの激しいクロスを上手くかわしながら、テンポの良いつなぎで左右に振り、相手の隙をうかがう。堂安が右サイドから何度か上げた精度の高いクロスは、惜しくも上田には合わなかった。
それでも16分に先制。ボールを奪った佐野が自ら持ち上がると、ボックス手前で横パスを供給する。これに反応した南野がワンタッチでペナルティエリア左に進入。最後は右足で冷静にゴール右に流し込んだ。
完璧な速攻から先手を取った日本は、その後も主導権を握る。ボランチの佐野と田中が球際で勝ち切り、相手にキープさせない。逆にカウンターを受けた場面では、守備陣が落ち着いて対応する。
28分には南野との連係で中村が左サイドを突破。折り返しに走り込んだ堂安のシュートは、DFのブロックに遭い得点とはならず。このまま１−０とリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！