64歳男性・宮古島で3泊夫婦旅30万5000円「サンゴ礁が見える透明な海は確かにきれいだった」
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（63歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：福井県
現在の現預金：1000万円、リスク資産：1億円
老齢厚生年金（厚生年金）：10万5000円（特別支給の老齢厚生年金）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金6万4000円、個人年金保険174万円（年額）
年金以外の収入：給与収入7万円（アルバイト）、株の配当約360万円（年額）
配偶者の収入：年金7万円（特別支給の老齢厚生年金）、給与収入15万円（事務の契約社員）
ひと月の支出：50万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年11月に妻」と訪れた「3泊の沖縄県の宮古島」旅行だそう。
「エメラルドグリーンの海がよい。サンゴ礁が見える透明な海は確かにきれい」で感動したそうで、「泊まったリゾートホテルのスタッフがたまたま同郷で話が弾んだ」のもいい思い出だと振り返ります。
いっぽうでトラブルにも見舞われたそうで、「往路の飛行機が遅れて、羽田空港での乗り継ぎが出来なくなった。現地到着が予定よりかなり遅くなってしまった」とのこと。
そのため宮古島を訪れるなら「日程が決まったらとにかく早めに飛行機、ホテル、レンタカーを予約すること。飛行機で乗り継ぎがある場合は、乗り継ぎ時間に余裕を持たせること。遅延して予定の飛行機に乗り継げないと本当に面倒で大変になる」とアドバイスします。
また「移動時間や観光地での滞在時間はYouTubeを参考にするのがおすすめ。夕食をホテル外にする場合はお店を予約しないと夕食難民になる恐れがある。1人旅なら事前の計画は適当でもいいけど、相方がいる場合は事前の準備が大切」と投稿者。
なお旅行にかかった費用は「全て2人分で、飛行機14万円、レンタカー2万円、ホテル代9万円（朝食付き）、食費約3万円、お土産代2万円、その他（観光施設利用料等）5000円程度」とあり、総額30万5000円となったようです。
シニア旅行で実際に苦労したこととしては、前述の宮古島旅行で「久々の飛行機だったので、乗り方から機内に持ち込める手荷物の制約等事前にかなり調べた。マイカー旅行と違って持って行ける荷物が限られたり、気候がかなり違うので服装をどうしようかと迷った」そうで、いずれも「とにかくYouTubeからの情報がかなり役立った」と言います。
最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて「行き先や日程が決まり次第、なるべく早く交通手段を決めたり、ホテルを予約した方がよい。ただし、ホテルはキャンセル無料で予約して、価格変動に応じて取り直すとよい。時々タイムセールをやっているので、早期予約より安くなる事も多い。旅行会社のツアーもあるが、個人手配の方が安くて自由度もあると感じている。年齢が高くなった場合はツアーもよいと思う」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
