¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî¡¡ÃæÂ¼¼Ç´åÂ©»Ò¤Î·ëº§¥¤¥¸¥ê¡ÖÁ´Éô¡Ø·Ý¤ÎÈî¤ä¤·¡Ù¤ÇºÑ¤Þ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡ÊÌðºî·ó¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬£±£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤È¡¢¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤¬º§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿Ìðºî¤Ï¡ÖµÁÍý¤ÎÊì¤¬»°ÅÄ´²»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥ß¥¿¥Ò¥í¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤«¤é¡£¥ß¥¿¥Ò¥í¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡£¶¶Ç·½õ¤ÎÉã¡¦ÃæÂ¼¼Ç´å¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¸À³°¤Ë¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾®ÌÚ¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤·ÝÇ½¿Í¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ì¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥¿¥Ò¥í¤µ¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¡£¤â¤¦´°Á´¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÇµÌÚºä¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤¤¤¤µÁÍý¤ÎÊì¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÌÚ¤â¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£ÎÏ¶¯¤¤¤è¡×¤È»¿Æ±¤·¤¿¤¬¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö¤Í¡©¡¡¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤°Â¿´¤À¤±¤É¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ë·ä¤Ë¡Ä¡£¤Ê¤¢¡¢²ÎÉñ´ì¤Ï¤Ê¤¢¡£²ÎÉñ´ì¤Ï¡¢à²¿ÅÙ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æá¤À¤«¤é¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÌÚ¤â¡Ö²ÎÉñ´ì¤Ï¤â¤¦»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤¢¡£¤ß¤ó¤Êà²¿ÅÙ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æá¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Ìðºî¤Ï¡Öà²¿ÅÙ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æá¤Ê¤ó¤À¤è¡£¡Ø·Ý¤ÎÈî¤ä¤·¤À¡Ù¡Ø·Ý¤ÎÈî¤ä¤·¤À¡Ù¤¦¤ë¤»¤¨¤«¤é¤µ¡¢¤â¤¦¡£Á´Éô¡Ø·Ý¤ÎÈî¤ä¤·¡Ù¤ÇºÑ¤Þ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¡¢²ÎÉñ´ì¤Ï¡×¤ÈÉÔÎÑ¤Î¸À¤¤Ìõ¤Î¾ïÅå¶ç¤òµó¤²ÆÇÀå¤òÈ¯¼Í¡£
¡¡¾®ÌÚ¤¬¡Ö¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£¼þ¤ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤ó¤Ê¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¤Ê¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¢¡£¡Ø·Ý¤ÎÈî¤ä¤·¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤À¤í¤¦¤·¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö²¿¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¡Ø·ÝÇ½¤ÎÈî¤ä¤·¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£