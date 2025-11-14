5児の母・辻希美「子ども1人に1台必要」大事なアイテムとは
【モデルプレス＝2025/11/14】タレントの辻希美が11月14日、都内で開催されたAmazonブラックフライデー記者発表会に、YouTuberのたこまるとともに出席。子ども1人に1台必要だと思うアイテムを明かした。
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、ネットショッピング利用方法
ネットショッピングについて、「ちょっと高くて躊躇しているものだったりとかも、今、カートに入れて待っている最中です」とセールを待ってから購入する倹約家ぶりをアピール。続けて、「我が家、びっくりするくらいここから誕生日ラッシュなんです」と家族の誕生日が続くことによる出費への意識を語った。
◆辻希美「子ども1人に1台必要」だと思うアイテム
自分へのご褒美に欲しいものはアロマ加湿器だそうで、自身について「なかなか眠ることが上手く出来ないタイプなんです。アロマがいいよということを聞くので、これからの時期、乾燥もしますし、乾燥対策と自分がぐっすり寝られるようにアロマ」と理由を説明。そして、8月には第5子を出産した辻が大切な人へのギフトとして欲しいものを問われると「正直、今の時代は子ども1人に1台必要なぐらい大事なアイテムです」とiPadを挙げていた。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】