じゅわっとした赤みが今っぽ♡ ぷっくり感が可愛い【ジューシーグラデリップ】の作り方

冬が近づくと、いつも以上に甘くて可愛いメイクがしたくなる♡ そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、ほどよい抜け感を演出する「ジューシーグラデリップ」をご紹介します。リップをぷっくりと仕上げて、一気に今っぽメイクに変身しちゃおう！

ジューシーグラデリップ モーヴな赤みでじゅわっと 今リップ界隈は、「オーバー塗り＆グラデ仕上げ」のぷっくり感があればそれだけでトレンドっぽく。濃いカラーのリップもオトナっぽくなりすぎず、ほどよい抜け感も生まれる♪ カジュアル見えする日焼け風チークをあわせるとさらにトータルバランスが整う。

使用したコスメはこちら♡ 【A】ティプシー ジューシーリッププランパー 04 2,000円／LG生活健康

▶ぷっくり水光リップが作れるティントグロス。

【B】ルナソル アイカラーレーションN 08 7,700円／カネボウ化粧品

▶ゴールド入りのコーラル＆オレンジベージュが奏でる秋っぽ微熱カラー。 【C】アイディファイニング ペンシル EX-07 3,300円／RMK Division

▶ほのかにブロンズピンクのパールが見え隠れする赤みブラウン。 【D】ロウグロウデューイーボール 04 1,815円／hince

▶内側から湧き出たようなツヤっとした血色感を作るリップ＆チーク。

メイク手順 How to アイ B-1をアイホール全体にB-1、B-2を混ぜて下まぶたにのせたら、B-3で涙袋ラインをうっすら引いて影をつける。 Cで上まぶたのきわにラインを引いて目尻は2mm延長。 How to チーク Dを指にとり、両ほおをつなぐイメージで鼻を横断してつける。 How to リップ Aを唇全体にオーバーぎみに直塗りしたのち、中央のみさらに重ねてグラデにする。

完成♡ ほどよい抜け感を演出するグラデリップの完成。お上品なブルベレッド＝モーヴをドレスダウン。 ボレロ 8,800円、ワンピース 13,200円／ともにmerry jenny イヤーカフ 9,900円、リング 12,100円／ともにJouete 撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／櫻井優衣（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣