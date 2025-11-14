じゅわっとした赤みが今っぽ♡ ぷっくり感が可愛い【ジューシーグラデリップ】の作り方
冬が近づくと、いつも以上に甘くて可愛いメイクがしたくなる♡ そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、ほどよい抜け感を演出する「ジューシーグラデリップ」をご紹介します。リップをぷっくりと仕上げて、一気に今っぽメイクに変身しちゃおう！
ジューシーグラデリップ
モーヴな赤みでじゅわっと
今リップ界隈は、「オーバー塗り＆グラデ仕上げ」のぷっくり感があればそれだけでトレンドっぽく。濃いカラーのリップもオトナっぽくなりすぎず、ほどよい抜け感も生まれる♪
カジュアル見えする日焼け風チークをあわせるとさらにトータルバランスが整う。
使用したコスメはこちら♡
【A】ティプシー ジューシーリッププランパー 04 2,000円／LG生活健康
▶ぷっくり水光リップが作れるティントグロス。
【B】ルナソル アイカラーレーションN 08 7,700円／カネボウ化粧品
▶ゴールド入りのコーラル＆オレンジベージュが奏でる秋っぽ微熱カラー。
【C】アイディファイニング ペンシル EX-07 3,300円／RMK Division
▶ほのかにブロンズピンクのパールが見え隠れする赤みブラウン。
【D】ロウグロウデューイーボール 04 1,815円／hince
▶内側から湧き出たようなツヤっとした血色感を作るリップ＆チーク。
メイク手順
How to アイ
B-1をアイホール全体にB-1、B-2を混ぜて下まぶたにのせたら、B-3で涙袋ラインをうっすら引いて影をつける。
Cで上まぶたのきわにラインを引いて目尻は2mm延長。
How to チーク
Dを指にとり、両ほおをつなぐイメージで鼻を横断してつける。
How to リップ
Aを唇全体にオーバーぎみに直塗りしたのち、中央のみさらに重ねてグラデにする。
完成♡
ほどよい抜け感を演出するグラデリップの完成。お上品なブルベレッド＝モーヴをドレスダウン。
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／櫻井優衣（本誌専属）
Ray編集部 エディター 佐々木麗
櫻井優衣