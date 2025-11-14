スズキ「次期型マイティボーイ!?」がスゴイ！ 斬新すぎる「“4人乗り”軽トラ」はアウトドアに大活躍の“万能モデル”！ 開放的な「キャンバストップ」も搭載した「マイティデッキ」とは！

スズキ「次期型マイティボーイ!?」がスゴイ！

2025年10月29日から11月9日まで東京ビッグサイト（国際展示場）で開催された、国内最大の自動車イベント「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、各メーカーの未来像を示す多様なモデルが注目を集めましたが、同時に、過去のモーターショーに出展されたコンセプトカーの魅力も改めて見直されています。

本記事では、2015年の「第44回 東京モーターショー」にスズキが出展して話題を呼んだ軽自動車のコンセプトカー「マイティデッキ」について、改めて振り返ります。

自動車イベントにおいて、常に意欲的なコンセプトカーを発表することで知られるスズキですが、とくにマイティデッキはその斬新な発想から、今なお語り継がれるモデル。

開発コンセプトには、「都会と自然」という相反する要素を自由に行き交う「アーバンアウトドア」を掲げ、遊び心に満ちた機構が随所に盛り込まれています。

まずスタイリングは、全体的に丸みを帯びたボディに、三角形のヘッドライトを装備し、軽自動車らしいポップな印象に仕上がる。

イエローとブラックのツートンカラーも相まって、スズキの軽自動車らしいポップで魅力的なデザインです。

目を引くのは、ルーフに備えられたキャンバストップでしょう。

これは、走行時に開放感を、アウトドアシーンでは大自然の風景を楽しむことを目的としたユニークな装備です。

そしてマイティデッキの最も画期的な特徴は、車体後部に搭載された自動昇降式のウッド調オープンデッキにあります。

このオープンデッキは、アウトドア用品などの荷物を積載できるだけでなく、デッキ部分を上げた状態では、クローズタイプのラゲッジスペースとしても機能するという斬新な仕組みでした。

さらに、このラゲッジスペースに座席をセットすることで、もともと2人乗りのところを「2＋2シーター」の4人乗りに変身できるという、遊び心を体現した柔軟な設計が施されています。

パワーユニットには、660ccの直列3気筒ターボエンジンを搭載。

スズキ独自の「S-エネチャージ」などマイルドハイブリッドシステムも採用されており、走りの良さと燃費の良さを両立させると説明されました。

このように、車体後部にオープンデッキを採用した構造と、車名の一部が共通していることから、マイティデッキは1983年にスズキから発売された「マイティボーイ」の再来、すなわちリバイバルモデルではないかと当時話題になりました。

マイティデッキもマイティボーイ同様に、シーンを問わず遊び心を刺激する画期的な機能を備えていましたが、残念ながら出展から約10年が経過した現在も市販化には至っていません。

しかし、そのユニークなコンセプトとデザインは、現代の軽自動車に求められる多様なライフスタイルへの対応力を示唆するものでした。