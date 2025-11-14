◆ドラディション「ＤＲＡＧＯＮ ＥＸＰＯ １９９５〜無我〜」（１４日、後楽園ホール）

プロレス界の“レジェンド藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は１４日、東京・後楽園ホールで「ＤＲＡＧＯＮ ＥＸＰＯ １９９５〜無我〜」を開催した。

全試合シングルマッチの大会。第４試合で“平成維震軍”越中詩郎が「ストロングスタイルプロレス」レジェンド王者の黒潮ＴＯＫＹＯジャパンと一騎打ち。

黒潮が掟破りのヒップアタックを連弾し越中が激高。越中のヒップアタックがジェントル高久レフェリーに誤爆すると試合は大荒れ。花束で黒潮が殴打しようとしたが、これも高久レフェリーに命中し両者は東側バルコニーへ雪崩れ込んだ。

越中が黒潮をバルコニーから転落させようとしたところで両者反則のゴングがなり試合は無効試合となった。

越中は無言で消えたが黒潮は放心状態でバックステージに座り込み「ここ１年でここ出てわかったことあるけど」と切り出し「今を頑張る若者より今をときめくおじいちゃんたちの方が元気なんじゃねぇの。心構えが違うというか…」と絞り出した。

あわや落下のバルコニーに「越中さん、たぶんバルコニーからマジで落とそうとした…めっちゃくちゃ怖かった」と震えていた。