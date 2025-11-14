サッカーJ1アルビレックス新潟は11月14日、中野幸夫社長の退任を発表しました。後任には元ゴールキーパーで現在は取締役営業本部長を務める野澤洋輔氏が就任します。J2降格が決まったアルビ野澤氏は「アルビはJ1にいるべき」と述べ、立て直しを誓いました。



今シーズン成績が低迷しJ2降格が決まったアルビレックス新潟。監督の退任に続き、11月14日、中野幸夫社長の退任と野澤洋輔取締役営業本部長の社長就任が発表されました。





〈社長に就任 野澤洋輔氏〉「やはりアルビレックスの立ち位置はJ2ではないとJ1にいるべきだと思っていますのでそのJ1にいるために僕の力を注ぎたいと思いましたし」野澤氏は静岡県出身の46歳。現役時代にはゴールキーパーとしてアルビレックスを初のJ1昇格に導きました。2019年に現役を引退するとアルビレックス新潟の営業部でセカンドキャリアをスタート。当時の会見では”社長就任への野心”を覗かせていました。〈当時 野澤洋輔氏〉「来季はアルビレックス新潟の…”社長”に…社長と相談しまして営業部に配属となりました」

今年度からは取締役営業本部長を務めていた野澤洋輔氏。チームとフロント一丸で戦っていきたいと意気込みます。



〈社長に就任 野澤洋輔氏〉

「フロントスタッフだけで戦っても駄目ですしチームだけで戦ってもダメだと思っています。僕は現場から育った人間なので現場の力を生かす、みんなの力を最大限生かすことができる社長になりたいと思います」



また来季の指揮をとる監督の人事については…



〈社長に就任 野澤洋輔氏〉

「まだ現段階で申し上げることはできません。ただ本当にコミュニケーションをしっかりとってこのチームをどうしたら強くできるか、そしてJ1にまた昇格できるかというところを話し合っていけたらと思いますのでそのあたりについては決まり次第お知らせしたいと思います」



野澤氏の社長就任は来年2月1日。元選手がクラブの社長に就任するのは新潟史上初です。新潟の守護神が乗り出すクラブ経営。J1復帰に向けその手腕が試されます。

