氷川きよし、香取慎吾＆DJ KOO＆郷ひろみら豪華共演者らとの記念撮影ショット披露「コラボ最高」「2大スターの共演」
歌手の氷川きよし（48）が14日、自身のインスタグラムを更新。13日に放送された読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』に出演した際の、共演者との“豪華”ショットを公開した。
【写真】「2大スターの共演」香取慎吾と黒スーツでキメた2ショットを披露した氷川きよし
氷川は「ベストヒット歌謡祭で香取慎吾さんと『勝手にしやがれ』を歌わせていただきました 幸甚の至りでした!!楽しかった！」と報告し、香取慎吾（48）と共に黒スーツ姿でキメた2ショット写真を披露。
そのほか、DJ KOO（64）、郷ひろみ（70）、BE：FIRSTのSOTA（24）とMANATO（24）との記念撮影もアップし、共演者や関係者らへの感謝をつづった。
この投稿にファンからは「昨夜はお疲れ様でした 香取慎吾さんとのコラボ最高 めちゃ格好良くて可愛い」「観ましたよぅ〜緊張しているぅと想いきや心にずっしりときまして素晴らしかったです」「2大スターの共演は最高ーーでした！」「キイナちゃんも慎吾ちゃんも輝いてましたよ 素敵な歌を届けてくださってありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
