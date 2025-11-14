HEAVEN Japan♡札幌ポップアップで下着のフィッティング体験

HEAVEN Japanが、11月13日（木）～19日（水）に東急百貨店さっぽろ店でポップアップショップを開催♡女性の約8割が間違ったサイズのブラを着けている現状を踏まえ、プロのアドバイスを受けながら「元祖脇肉キャッチャー」や「どんとこいブラ」など人気下着を体験できます。自分にぴったり合う下着で、心も体も快適な時間を手に入れましょう♪

人気ブラを試せるフィッティング体験

今回のポップアップショップでは、シリーズ累計80万本突破の「元祖脇肉キャッチャー」や「ビスチェリーナ」「シン・胸不二子ブラ」などの人気商品を73サイズ（C65～M100）でご用意♡

プロアドバイザーが体形や悩みに合わせて、最適な下着やサイズを提案。店内で見て、試して、購入までできるので、初めてでも安心して体験できます。

ツーハッチのランジェリーで叶える、自分へのご褒美♡ホリデーコレクション2025

限定カラー＆新商品もチェック

大人気「どんとこいブラ」は、下垂や大きなバストもスッキリ見せるフルカップブラ。今回ポップアップショップでは、優しい印象の「パールグリーン」を先行発売♡

さらに、滑らかな肌触りが自慢の「ナチュリー」もお試しいただけます♪お気に入りの一着を見つけて、秋冬コーデに自信をプラスしましょう。

防災下着コーナーで備えもチェック

ポップアップショップ内には「防災下着コーナー」を設置。アンケート結果をパネルで紹介し、災害時の下着の備えや洗濯方法を体験できます♡

「防災下着セット」の販売もあり、非常時でも快適に過ごせる備えの大切さを学べます。おしゃれと安心、どちらも叶える展示です♪

HEAVEN Japanで自分にぴったりの下着を見つけよう♡

HEAVEN Japanのポップアップショップは、11月13日（木）～19日（水）まで東急百貨店さっぽろ店で開催♡プロのアドバイザーが、一人ひとりの体形や悩みに合わせた適正下着®を提案します。

「元祖脇肉キャッチャー」「どんとこいブラ」など人気商品も試せるので、普段のサイズ選びに悩む方も、気軽に立ち寄って快適なフィッティング体験を楽しんでください♪