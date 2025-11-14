県内ではクマの出没が相次いでいます。そんな中、富山市にあるキャンプ場では、クマの接近を防ぐため、爆竹などを使った対策が行われています。



富山市南部のキャンプ場です。敷地内でクマの目撃や痕跡が確認されたことは一度もないということですが、最近は週末の悪天候もあり、利用客は去年より少ない状況です。



爆竹「バン、バン」



クマの接近を防ぐため、利用客で混み合う前などに爆竹を鳴らしています。





通常、ごみはゴミステーションに捨てますがー。富山市南部のこのキャンプ場を管理 南直行さん「お客様には、基本的には生ごみとか臭いの出そうなものはお持ち帰りということでご協力をお願いしております」生ごみを持ち帰るよう呼びかけるのは、毎年クマの活動が活発になる時期に行われている対策です。生ごみの管理は、クマの出没対策で重要です。また、利用客などにクマ鈴を貸し出しています。県内各地でクマの出没が相次いでいることから利用客からは心配の声もあるといいます。富山市南部のこのキャンプ場を管理 南直行さん「お客さんが一番利用されたいタイミングでやっぱりこういった状況になってしまうと、利用したいお客さんが来にくくなっちゃうので、その辺はちょっと『うーん』とは思いますね」