女優芳根京子（28）が14日、都内で、映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督）公開記念舞台あいさつに、King＆Prince盒恭た諭26）らと出席した。

同作は、21年に出版され話題となった君嶋彼方氏の同名デビュー小説が原作。お互いの心と体が入れ替わったまま15年を過ごす男女のひた向きさと切なさを描く。

舞台あいさつ締めの言葉では盒兇悗隆脅佞鮟劼戮拭「この場をお借りして盒況、本当にありがとうございました」と切り出すと、「撮影中も、終わってからも、初号を見ても、取材が始まってもずっと不安だったけど、盒況と一緒だったので、少しずつ氷が溶けていく感じがあった」とした。「怖いけど盒況とだったら大丈夫って思えた」と胸の内を吐露した。

「（水村）まなみ（役）が盒況で良かったって…」と話すと目をうるませた。「一緒に戦うのが盒況でよかったなって思うし…」と続ける芳根に盒兇魯魯鵐チを差し出したが、「いったん大丈夫」と、まさかの拒否で会場を笑わせた。

「また機会があったら、どんな役でご一緒できるのか楽しみになりました」と前向きに話す横で盒兇蓮行き場のなくなったハンカチを握り締め「しまおうと思ったけど恥ずいなって…」と苦笑いを浮かべた。