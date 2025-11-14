安堂ホセの新作がフランス文学賞受賞「言語の種類を超えて、何か伝わるものがあったら嬉しい」

安堂ホセ『迷彩色の男』（フランス版 L'Homme Camouflage／翻訳者 レオノール・シイナ）が、フランス発の文学賞・国際ゲイ小説賞（Prix International du Roman Gay）の外国小説部門（Prix du Roman Étranger 2025）を受賞したことが現地時間11月13日（日本時間11月14日）に発表された。

【写真】安堂ホセ『迷彩色の男』フランス版書影など

国際ゲイ小説賞は、2013年にパリの出版社エディシオン・デュ・フリゴ（Éditions du Frigo）とジェラール・ゴーイエ（Gérard Goye）によって創設された国際文学賞。LGBTQIA+の物語・視点・アイデンティティを表現する作品を授賞対象とし、2024年よりベルギーの非営利団体カパックス・アンフィニティ（Capax Infiniti）に運営が引き継がれ、ステファン・マトン＝ヴァンを中心に、ベルギー・ブリュッセルを拠点として活動が継続されている。

今年度の外国小説部門は、ナヴィド・シナキ『Les larmes rouges sur la façade』（邦訳刊行未定）との同時受賞となった。なお最優秀賞はアルチュール・カーン『Berceuse pour Octave et Paul』（邦訳刊行未定）が受賞した。

■作品紹介被害者１人、瀕死。容疑者20人、逃走。男性限定クルージングスポット「ファイト・クラブ」で暴行された男。ブラックボックス化した事件がトリガーとなり、混沌を増す日常、醸成される屈折した怒り…快楽、恐怖、差別、暴力ーー折り重なる感情と衝動が色鮮やかに疾走する圧巻のクライム・スリラー。2023年「文藝」秋季号に全文発表し、同年9月に単行本刊行。第45回野間文芸新人賞、第170回芥川賞の候補作。

■安堂ホセ受賞スピーチ全文この度は素敵な賞に、僕の二作目の小説、『迷彩色の男』（フランス語版：L'Homme Camouflage ロム・カムフラージュ）を選んでいただき、嬉しく思っています。ありがとうございます。僕は日本語で小説を書いているんですが、 どの作品も一番最初に翻訳をしてくれたのが、フランスのファイヤール（Fayard）という出版社でした。今回の結果は、ファイヤールの皆さん、エージェントのニュー・リバー・エージェンシー（New River Agency）の皆さん、そして日本の出版社である河出書房新社の皆さん……多くの方に支えられてこのような結果を頂けたことを、本当に嬉しく思っています。そして、翻訳者のレオノール・シイナさんに、改めてお礼を申し上げます。この小説の中では、人物同士の文化的な差異や、コンテクストの差異、断絶が、たくさん書かれているので、それをさらにフランスの言葉に置き換えるのは、かなりご苦労もあったのではないかと感じています。改めてお礼申し上げます。言語の種類を超えて、何か伝わるものがあったら嬉しいなと思っています。もし感想があったら、是非また聞かせてください。それでは、改めてありがとうございました。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）