【義母のスパイ、正体は！？】指摘にドキッ「裏切ったのはアンタの方だよ」＜第24話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第24話 私が裏切った？
【編集部コメント】
ズバズバと気持ちいいくらいに言い放ってくれる幼馴染さん。多くの読者が思っていたことを代弁してくれているようですね。自分の気持ちがすべてで、自分の見えている範囲だけで世界が回っていると思っているチヒロさん。幼馴染さんの言っていることは胸に突き刺さって痛いかもしれませんが、こんなにハッキリと指摘してくれる友達もなかなかいません。どうかふてくされずに素直に聞き入れて、幼馴染さんのことは大切にしてあげてほしいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
