北川景子、後輩の紅白初出場を祝福！ 「素敵すぎる先輩！」「事務所愛感じてジーンときた」と反響
俳優の北川景子が、11月14日（金）に自身のInstagramを更新。自身が所属するスターダストプロモーションの後輩である佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人から成る5人組ダンスボーカルグループM!LKの紅白初出場を祝福した。
【写真】北川景子からM!LKへの祝福メッセージ
■後輩思いな姿がステキ
第76回NHK紅白歌合戦・出場歌手発表会見が同日、NHKにて行われ、紅組、白組、特別企画合わせて39組の出場が決定。初出場アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、幾田りら、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバート ハンバート、FRUITS ZIPPER、＆TEAM、M!LKの参加が発表された。
M!LKといえば、今年3月に発売した「イイじゃん」がSNSを中心に大バズリ。中毒性のあるメロディーや歌詞、マネしやすい振付けが話題を呼び、公式YouTubeチャンネルで公開されているMVは2171万回以上再生されている（11月14日時点）。
結成10周年イヤーとなる今年、念願の紅白初出場の夢をかなえたM!LK。これに対し北川は、自身のXでM!LKの公式アカウントを引用し、「やったー！ おめでとう御座います」とお祝いのメッセージをポストした。
これを見たファンからは、「素敵すぎる先輩！」「事務所愛感じてジーンときた」「景子ちゃんの『おめでとう」見たらこっちまでテンション爆上がり」「景子ちゃん事務所の後輩を可愛いがるから好感持てる」など反響が寄せられている。
※山崎賢人の「崎」はたつさきが正式表記
引用：「北川景子」X（@KKeiko_official）
